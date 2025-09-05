Bruno Gagliasso mostra os quartos de hóspedes do seu rancho na serra do RJ

O ator Bruno Gagliasso compartilhou detalhes do rancho que que tem com a esposa, apresentadora Giovanna Ewbank, na serra do Rio de Janeiro

O ator Bruno Gagliasso compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira, 4, detalhes do rancho que que tem com a esposa, apresentadora Giovanna Ewbank, na serra do Rio de Janeiro. Pai de Títi, de 11 anos, Bless, 10, e Zyan, 5, ele mostrou o quarto de hóspedes da propriedade.

O rancho possui dois quartos de hóspedes: um deles inspirado no lobo-guará, animal que voltou a ser visto na região de Membeca, na região serrana de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, onde fica a propriedade, e o outro com cômodo inspirado no sertão.

Bruno Gagliasso mostra quarto de hóspedes no rancho da família - Foto: Reprodução/Instagram

Como é o rancho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso na serra do Rio?

Com cerca de 260 mil m² de terreno, o local conta com seis suítes, que podem acomodar até 14 pessoas. Os quartos possuem vistas panorâmicas das montanhas e banheira externa. O rancho também tem churrasqueira, forno de pizza, gerador, piscina climatizada, sala de ginástica, playground, quadra de beach tennis e sauna. Além de diversas árvores que foram plantadas ali e muitos animais. As informações são do portal Extra.

No ano passado, Bruno Gagliasso mostrou aos seguidores o resultado da reforma do lago e explicou que todo o sistema de filtragem e os equipamentos foram substituídos. "É impressionante. Eu sou apaixonado pelo meu lago. Ele foi construído há dois anos pela galera de São Paulo. E no final do ano passado eu senti que ele estava precisando ser revitalizado", disse o ator no vídeo publicado.

E acrescentou: "Queria muito dar um upgrade nele. E ficou assim. O resultado desse trabalho ficou incrível. Meu lago está zero, está cristalino. O meu lago está novo, impecável".

