Uau! Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso mostram os cômodos da nova mansão no RJ

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso compartilharam alguns detalhes da mansão em que moram no Rio de Janeiro

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso compartilharam alguns detalhes da mansão em que moram no Rio de Janeiro. Na publicação, eles mostraram como ficou os quartos dos três filhos, Títi, de 11 anos, Bless, 10, e Zyan, 5, após a finalização de um novo projeto de marcenaria.

"Ah, a nossa casa, nosso lar! É incrível como um lar pode ser o reflexo da nossa história e dos nossos sonho", escreveram na rede social. Na publicação, é possível ver como ficou brinquedoteca e parte da sala de estar, onde é possível ver vários quadros.

Em outra publicação, ela falou sobre a inspiração para os quartos. "No quarto do Zyan, a aventura é garantida com um design lúdico e inteligente. Para o Bless, a inspiração veio da natureza e da criatividade, com soluções personalizadas para cada necessidade. E para a Títi, um ambiente que reflete sua personalidade, com móveis que otimizam o espaço e incentivam seus talentos e criatividade", escreveu.

Vale lembrar que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso venderam sua mansão milionária em um bairro nobre do Rio de Janeiro. A propriedade, onde a apresentadora e o ator moravam com os três filhos, foi anunciada pelo valor de R$ 25 milhões em julho e foi vendida rapidamente.

Como é o rancho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank na serra do RJ?

Recentemente, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank abriram as portas de seu rancho luxuoso localizado na serra do Rio de Janeiro! Em um terreno de 280 mil m², o casal priorizou um local com matérias-primas naturais para partilhar bons momentos ao lado dos filhos.

A propriedade de Gagliasso e Ewbank está localizado em Membeca, condomínio rural a 124 km do Rio de Janeiro. O Rancho da Montanha, nome dado à propriedade, tornou-se o ponto de encontro da família e o lar de uma grande variedade de animais e árvores de estimação. Entre elas, destaca-se um baobá importado da África, situado à beira do lago de carpas, e uma oliveira, que se sobressai como uma escultura ao lado da casa principal. Leia mais!

