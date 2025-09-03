CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Big Brother
  2. Por que as ex-BBBs Beatriz Reis e Alane Dias se afastaram após o reality show?
Big Brother / Pós-reality

Por que as ex-BBBs Beatriz Reis e Alane Dias se afastaram após o reality show?

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis comenta sobre a amizade com Alane Dias após o programa e o afastamento entre as duas

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 09h39

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Beatriz Reis e Alane Dias
Beatriz Reis e Alane Dias - Foto: Reprodução / Instagram; @gabrieltrindads

Beatriz Reis, participante do BBB 24, abriu o coração sobre o afastamento da ex-colega Alane Dias após o reality show. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, a ex-sister explicou que tentou manter contato, mas não recebeu retorno.

Segundo Beatriz, o distanciamento aconteceu de forma natural: "A gente saiu do Big Brother e tomou caminhos diferentes. Cada uma seguiu seu rumo. Quando saímos do programa, bem no olho do furacão, procurei ela algumas vezes: liguei, mandei mensagem… Mas também entendo que ela devia estar corrida, talvez pela agenda", explicou.

"Eu procurei, mas é isso. É como no terceirão: às vezes as pessoas não querem continuar. Não faz mais sentido", continuou ela. A ex-BBB destacou que, apesar do afastamento, mantém respeito e carinho pela colega. "Eu procurei, não tive retorno, e tá tudo bem, eu super respeito", disse.

"Eu liguei umas três vezes, em dias separados, mandei mensagem, fui atrás. Fui atrás, com meu jeito de amiga. Depois, passado um tempo, se não me engano, ela mandou um direct, mas já tinha esfriado", completou Beatriz, reforçando que cada pessoa segue seu próprio caminho após a exposição do programa, e que é natural que algumas relações mudem.

Beatriz Reis e Alane Dias no BBB 24 - Foto: Reprodução / TV Globo
Beatriz Reis e Alane Dias no BBB 24 - Foto: Reprodução / TV Globo
Beatriz e Alane posam juntas após reencontro fora do BBB 24 - Foto: Luiz Filipe Paz / gshow
Beatriz e Alane posam juntas após reencontro fora do BBB 24 - Foto: Luiz Filipe Paz / gshow

Beatriz Reis revela que se já faturou prêmio final do BBB 24

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis segue colhendo bons frutos em sua carreira mesmo após um ano do fim de sua edição. Contratada da TV Globo, ela tem se consolidado cada vez mais em sua área profissional, apresentando quadros na emissora e fechando publicidades com grandes marcas.

Em entrevista recente à coluna 'Play', do Jornal O Globo, Bia revelou que, apesar de não ter vencido o reality show, conseguiu faturar o valor final do prêmio, de R$ 2,92 milhões. A artista também pode proporcionar uma melhora significativa na vida de seus familiares, o que sempre foi seu principal objetivo.

"Graças a Deus, eu consegui. Eu e minha família somos muito simples, temos muito pé no chão e deu tudo certo. Eu ganhei o valor do prêmio e mais uma carreira. Nós gastamos com consciência e também vejo a importância de aplicar para ter um retorno por outros caminhos. Eu também penso em ser empresária e abrir futuros negócios. É muito importante a serenidade e humildade", declarou Beatriz Reis, na ocasião.

Leia também: Beatriz Reis revela se já perdeu a virgindade: 'Profissional'

Beatriz Reis - Foto: Reprodução / Instagram
Beatriz Reis - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

BBB 24alaneBeatriz ReisAlane Dias
Alane Alane  Beatriz Beatriz  

Leia também

Pós-reality

Beatriz Reis - Foto: Reprodução / YouTube / DiaTV

Beatriz Reis conta que foi ignorada por ex-colega do BBB 24: 'Não tive retorno'

Nova edição!

Tadeu Schmidt fala sobre as seletivas do BBB 26 - Foto: Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt interrompe férias para revelar detalhes das seletivas do BBB 26

ENTREVISTA

Isabelle Nogueira se consagrou como a terceira colocada do BBB 24 - Foto: Reprodução/CARAS TV

Isabelle Nogueira entrega sobre seleção para o BBB: 'Desde o primeiro momento'

Fim de relacionamento

Diogo Almeida e Aline Patriarca - Foto: Reprodução/Instagram

Ex BBB Diogo Almeida fala sobre fim do namoro com Aline

Pós-reality

Renata Saldanha - Foto: Reprodução / Instagram

Renata Saldanha se emociona ao receber carro que ganhou no BBB 25

Bastidores

Renata Saldanha - Foto: Reprodução / Instagram

Ex-BBB Renata Saldanha revela seu primeiro gasto com o prêmio do Big Brother

Últimas notícias

Beatriz Reis e Alane DiasPor que as ex-BBBs Beatriz Reis e Alane Dias se afastaram após o reality show?
William BonnerRelembre como foi a estreia de William Bonner no Jornal Nacional
Luciano HuckLuciano Huck aproveita aniversário de 54 anos para fazer apelo: 'Meu pedido'
Personagem perturbará a vida de OdeteVale Tudo: A chantagista que vai virar a vida de Odete de cabeça para baixo
Virginia Fonseca com seus amigos no início da EurotripQuem é quem na viagem de Virginia Fonseca? Ela foi para a Europa só com amigos
Veterano de Terra Nostra morreu após sofrer mal súbitoVeterano da Globo morreu após mal súbito aos 75 anos; saiba quem
Calita Franciele e Amado BatistaEsposa de Amado Batista revela gesto romântico do cantor: 'Saibam escolher'
Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Erro grave em cena deixa os fãs em choque
Odete Roitman (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) na novela Vale TudoVale Tudo: Odete abraça Leonardo em cena inesperada. Saiba como será
Leticia Vieira interpreta Gilda em Vale TudoVai casar! Leticia Vieira, a Gilda de Vale Tudo, anuncia noivado. Saiba quem é o eleito
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade