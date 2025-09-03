Por que as ex-BBBs Beatriz Reis e Alane Dias se afastaram após o reality show?

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis comenta sobre a amizade com Alane Dias após o programa e o afastamento entre as duas

Beatriz Reis, participante do BBB 24, abriu o coração sobre o afastamento da ex-colega Alane Dias após o reality show. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, a ex-sister explicou que tentou manter contato, mas não recebeu retorno.

Segundo Beatriz, o distanciamento aconteceu de forma natural: " A gente saiu do Big Brother e tomou caminhos diferentes. Cada uma seguiu seu rumo. Quando saímos do programa, bem no olho do furacão, procurei ela algumas vezes: liguei, mandei mensagem… Mas também entendo que ela devia estar corrida, talvez pela agenda", explicou.

"Eu procurei, mas é isso. É como no terceirão: às vezes as pessoas não querem continuar. Não faz mais sentido", continuou ela. A ex-BBB destacou que, apesar do afastamento, mantém respeito e carinho pela colega. " Eu procurei, não tive retorno, e tá tudo bem, eu super respeito ", disse.

" Eu liguei umas três vezes, em dias separados, mandei mensagem, fui atrás. Fui atrás, com meu jeito de amiga. Depois, passado um tempo, se não me engano, ela mandou um direct, mas já tinha esfriado ", completou Beatriz, reforçando que cada pessoa segue seu próprio caminho após a exposição do programa, e que é natural que algumas relações mudem.

Beatriz Reis e Alane Dias no BBB 24 - Foto: Reprodução / TV Globo

Beatriz e Alane posam juntas após reencontro fora do BBB 24 - Foto: Luiz Filipe Paz / gshow

Beatriz Reis revela que se já faturou prêmio final do BBB 24

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis segue colhendo bons frutos em sua carreira mesmo após um ano do fim de sua edição. Contratada da TV Globo, ela tem se consolidado cada vez mais em sua área profissional, apresentando quadros na emissora e fechando publicidades com grandes marcas.

Em entrevista recente à coluna 'Play', do Jornal O Globo, Bia revelou que, apesar de não ter vencido o reality show, conseguiu faturar o valor final do prêmio, de R$ 2,92 milhões. A artista também pode proporcionar uma melhora significativa na vida de seus familiares, o que sempre foi seu principal objetivo.

"Graças a Deus, eu consegui. Eu e minha família somos muito simples, temos muito pé no chão e deu tudo certo. Eu ganhei o valor do prêmio e mais uma carreira. Nós gastamos com consciência e também vejo a importância de aplicar para ter um retorno por outros caminhos. Eu também penso em ser empresária e abrir futuros negócios. É muito importante a serenidade e humildade", declarou Beatriz Reis, na ocasião.

