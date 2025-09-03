CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Tiago Abravanel mostra mudança no corpo após emagrecimento: 'Pensava que seria impossível'
Bem-estar e Saúde / nova fase

Tiago Abravanel mostra mudança no corpo após emagrecimento: 'Pensava que seria impossível'

O ator Tiago Abravanel usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para atualizar os fãs sobre seu processo de emagrecimento, iniciado há um mês

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 03/09/2025, às 12h54

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Tiago Abravanel
Tiago Abravanel - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Tiago Abravanel usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para atualizar os fãs sobre seu processo de emagrecimento, iniciado há um mês. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele revelou que já começou a perder peso e que suas roupas estão ficando largas.

"Um tempo atrás confesso que pensava que seria impossível uma transformação dessa, mas minha parceria com a Voy me fez enxergar que é, sim, possível e de maneira leve", escreveu o ator. No vídeo, o neto de Silvio Santos (1930-2024) detalhou que está contando com acompanhamento profissional e o uso de medicamentos em seu processo de emagrecimento.

Além disso, ele mudou sua alimentação e tem se dedicado a treinar pelo menos cinco vezes por semana. Segundo o ator, já é possível perceber as mudanças no corpo, tanto diante do espelho quanto pelos comentários das pessoas sobre sua perda de peso. 

Tiago Abravanel mostra processo de emagrecimento — Foto: Reprodução/Instagram
Tiago Abravanel mostra processo de emagrecimento — Foto: Reprodução/Instagram
Tiago Abravanel mostra processo de emagrecimento — Foto: Reprodução/Instagram
Tiago Abravanel mostra processo de emagrecimento — Foto: Reprodução/Instagram

Tiago Abravanel mostra processo de emagrecimento — Foto: Reprodução/Instagram
Tiago Abravanel mostra processo de emagrecimento — Foto: Reprodução/Instagram

O  relacionamento aberto de Tiago Abravanel

Recentemente, o ator Tiago Abravanel abriu o coração ao falar sobre o casamento com Fernando Poli, com quem oficializou a união no civil em 2022. Em entrevista à 'Quem', o artista falou um pouco sobre o relacionamento aberto do casal e explicou como tudo funciona. Segundo ele, os dois costumam conversar regularmente sobre o acordo, incluindo a mudança ou inclusão de regras criadas por eles.

"É sobre a gente se respeitar, tanto as nossas individualidades, quanto as escolhas da nossa relação. Não é bagunça nesse sentido. O respeito é em primeiro lugar. Eu não vou fazer nada que ultrapasse o respeito que eu tenho por ele, e vice-versa, tanto dentro da relação, quanto em relações paralelas. Enfim, eu acho que precisa de respeito e diálogo para que os acordos sejam sempre revistos", declarou ele.

"Tem uma [regra] que hoje cabe, amanhã não cabe mais, depois pode caber de novo. Somos seres humanos, temos sentimentos, temos vontades, temos frustrações e isso tudo tem que estar sempre alinhado. E, quando não está alinhado, volta, conversa, discute, tem crise, fica sem falar, volta a conversar de novo, e assim vai. Não é uma coisa estática. Estamos mudando o tempo todo", completou. Leia mais aqui!

Leia tambémTiago Abravanel revela como lidou com a morte de Silvio Santos

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

tiago abravanel
Tiago Abravanel Tiago Abravanel  

Leia também

LIPEDEMA

Jojo Todynho - Foto: Reprodução/ Instagram/ @jojotodynho

Médica faz alerta sobre doença crônica descartada por exames de Jojo Todynho: 'Vai além da estética'

CUIDADOS

Lucy Ramos enfrenta perda de cabelos; tricologista explica o motivo - Reprodução/Instagram

Lucy Ramos perde cabelos após gravidez e especialista alerta: 'Não há como evitar'

Entenda!

Princesa Charlotte - Reprodução/Getty Images

Princesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'

Família

Bruce Willis e Demi Moore - Foto: Reprodução / Instagram

Demi Moore desabafa sobre saúde de Bruce Willis: 'Difícil ver alguém tão forte mudar'

Recuperação

MC Guimê e Fernanda Stroschein - Foto: Reprodução/Instagram

Grávida, noiva de MC Guimê vai ao hospital após fortes dores e recebe diagnóstico

Entenda!

Camila Moura - Reprodução/Instagram

Especialista alerta após caso de Camila Moura: 'Dietas muito restritivas são o maior erro'

Últimas notícias

Catia Fonseca aponta que o maior prêmio é conseguir inspirar tantas mulheres com sua trajetóriaCatia Fonseca revela sobre Dança dos Famosos: 'Isso para mim é o maior prêmio'
Jojo TodynhoMédica faz alerta sobre doença crônica descartada por exames de Jojo Todynho: 'Vai além da estética'
Ana Paula Siebert e Roberto JustusAna Paula Siebert revela como será sua nova mansão: ‘Moderna'
César Tralli e Ticiane PinheiroCésar Tralli recebe surpresa especial de Ticiane Pinheiro: 'Não poderia deixar'
Allan Souza Lima é visto na praia acompanhadoAllan Souza Lima toma café da manhã acompanhado na praia; veja
Adriane Galisteu destaca a importância de manter os cabelos sempre hidratadosAdriane Galisteu: 6 dicas e segredos da apresentadora para cuidar dos cabelos
Lucy Ramos enfrenta perda de cabelos; tricologista explica o motivoLucy Ramos perde cabelos após gravidez e especialista alerta: 'Não há como evitar'
Larissa BocchinoLarissa Bocchino desabafa sobre procedimentos estéticos: 'Há uma pressão'
Catia Fonseca manda recado para Luciano HuckCatia Fonseca manda recado para Luciano Huck: 'Desejo'
Nicolas Prattes e Ana Paula Arósio em Terra NostraFilho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra virou ator consagrado e se casou com famosa
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade