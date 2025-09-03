Tiago Abravanel mostra mudança no corpo após emagrecimento: 'Pensava que seria impossível'

O ator Tiago Abravanel usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para atualizar os fãs sobre seu processo de emagrecimento, iniciado há um mês
O ator Tiago Abravanel usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para atualizar os fãs sobre seu processo de emagrecimento, iniciado há um mês. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele revelou que já começou a perder peso e que suas roupas estão ficando largas.
"Um tempo atrás confesso que pensava que seria impossível uma transformação dessa, mas minha parceria com a Voy me fez enxergar que é, sim, possível e de maneira leve", escreveu o ator. No vídeo, o neto de Silvio Santos (1930-2024) detalhou que está contando com acompanhamento profissional e o uso de medicamentos em seu processo de emagrecimento.
Além disso, ele mudou sua alimentação e tem se dedicado a treinar pelo menos cinco vezes por semana. Segundo o ator, já é possível perceber as mudanças no corpo, tanto diante do espelho quanto pelos comentários das pessoas sobre sua perda de peso.
Recentemente, o ator Tiago Abravanel abriu o coração ao falar sobre o casamento com Fernando Poli, com quem oficializou a união no civil em 2022. Em entrevista à 'Quem', o artista falou um pouco sobre o relacionamento aberto do casal e explicou como tudo funciona. Segundo ele, os dois costumam conversar regularmente sobre o acordo, incluindo a mudança ou inclusão de regras criadas por eles.
"É sobre a gente se respeitar, tanto as nossas individualidades, quanto as escolhas da nossa relação. Não é bagunça nesse sentido. O respeito é em primeiro lugar. Eu não vou fazer nada que ultrapasse o respeito que eu tenho por ele, e vice-versa, tanto dentro da relação, quanto em relações paralelas. Enfim, eu acho que precisa de respeito e diálogo para que os acordos sejam sempre revistos", declarou ele.
"Tem uma [regra] que hoje cabe, amanhã não cabe mais, depois pode caber de novo. Somos seres humanos, temos sentimentos, temos vontades, temos frustrações e isso tudo tem que estar sempre alinhado. E, quando não está alinhado, volta, conversa, discute, tem crise, fica sem falar, volta a conversar de novo, e assim vai. Não é uma coisa estática. Estamos mudando o tempo todo", completou. Leia mais aqui!
