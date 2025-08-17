CARAS Brasil
  Tiago Abravanel revela como lidou com a morte de Silvio Santos
Atualidades / Luto

Tiago Abravanel revela como lidou com a morte de Silvio Santos

Um ano após a morte de Silvio Santos, o ator Tiago Abravanel, neto dele, conta como lidou com o luto e também sobre como o processo para a mãe, Cintia Abravanel

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 17/08/2025, às 09h30

Silvio Santos e Tiago Abravanel
Foto: Reprodução / Instagram

O ator Tiago Abravanel relembrou o período de luto pela morte do avô, o apresentador Silvio Santos (1930-2024), que faleceu há um ano. Ele contou que chega a esquecer que ele partiu em alguns momentos de sua rotina e também comentou sobre como foi para sua mãe, Cintia Abravanel, lidar com a partida do pai. 

"O meu processo foi diferente do processo da minha mãe e das minhas tias. Cada um vive o processo de uma maneira diferente. É muito louco, porque às vezes me cai a ficha de que ele não está mais aqui. Como a nossa vida não era tão próxima e não vivia todo dia junto, às vezes, esqueço que ele não está mais aqui. Me dá um bug na cabeça. Ao mesmo tempo, a energia e o que ele construiu durante toda a vida são tão presentes", disse ele ao site Quem. 

E completou sobre como viu a mãe lidando com o luto. "Minha mãe, que era muito mais próxima dele, lidou com a partida de uma maneira muito madura. Eu fiquei impressionado. Quando a gente falava sobre, eu pensava: 'O dia que meu avô partir, vai ser difícil para minha mãe'. Claro que não foi fácil, mas a maneira como ela lidou e tem lidado com isso, eu tiro o chapéu. Ela é muito forte e muito resiliente. Sou muito orgulhoso da mãe que eu tenho e de ver a força dela. Obviamente que tem lembranças, tem saudade, mas a maneira como ela respeitou a passagem foi muito bonita", afirmou. 

Causa da morte de Silvio Santos

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador em 17 de agosto de 2024, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT morreu por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida aconteceu às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.

É bom lembrar que, em julho, Silvio Santos foi levado ao hospital para o tratamento de um quadro de H1N1 e chegou a receber alta hospitalar. Porém, no início deste mês, ele retornou ao centro médico para mais exames e ficou internado.

O anúncio do falecimento de Senor Abravanel foi dado nesta manhã no X, antigo Twitter, do SBT. "Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações".

Filha de Silvio Santos com os netos

A artista plástica Cintia Abravanel, que é a filha mais velha de Silvio Santos, aproveitou o dia de sábado ao lado da família. Ela foi acompanhar a festa junina dos 4 netos e posou sorridente ao lado das crianças.

Cintia compartilhou a foto ao lado das crianças em uma escadaria. As crianças são: Matheus e Luiza, filhos de Vivian Abravanel, e Miguel e Davi, herdeiros de Ligia Abravanel.

Vale lembrar que Cintia teve 3 filhos: Tiago Abravanel, Vivian e Ligia.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

tiago abravanelCintia Abravanel
Tiago Abravanel Tiago Abravanel  

