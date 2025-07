Viih Tube mostra mudanças no corpo após emagrecimento: 'Me desestimularam tanto'

A influenciadora digital Viih Tube chamou a atenção dos seguidores ao mostrar o antes e depois do seu corpo após a perda de peso

Viih Tubesurpreendeu os seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 10, ao compartilhar um vídeo mostrando a transformação do seu corpo após as gestações de Lua e Ravi, seus filhos com Eliezer.

No vídeo postado no feed o Instagram, a influenciadora digital e ex-BBB exibiu o corpo antes de passar pelo processo de emagrecimento, além disso, apareceu se exercitando. Por fim, Viih Tube também mostrou imagens com uma cinta após passar por uma cirurgia. Ela fez abdominoplastia, lipo e mastopexia após perder 15 kg.

"Eu nem sabia se postava esse vídeo, mas me desestimularam tanto no começo do processo com “mas nem to vendo diferença”, “mudou de água pra water”, “com certeza é monjauro”. Enquanto eu fazia muita dieta e muito treino pra correr atrás de um prejuízo que sei que foi falta de cuidado na gravidez da Lua, e aí a do Ravi mesmo cuidado foi só somando mais coisas", disse ela na legenda.

"Enfim! Nunca desestimule alguém, nunca fale que não vai dar certo, mesmo que pareça um longo caminho. Se não for usar sua boca pra apoiar, então fique quieto! (Como escrevi no vídeo, o último take com a cinta já é pós a cirurgia que fiz a 1 mês, depois de emagrecer os 15kg, eu não teria chegado nesse resultado sem a retirada de pele acredito eu)", acrescentou a influencer.

Viih Tube expõe dilemas nos preparativos do casamento com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para atualizar os internautas sobre os preparativos para oficializar o casamento com o influenciador Eliezer. Em um vídeo compartilhado, a ex-BBB contou que está confusa com alguns aspectos da cerimônia, incluindo padrinhos da cerimônia, lista de convidados e local da festa.

"Eu vou me casar e eu já tô sentindo que eu vou passar algumas raivas porque eu quero fazer alguma coisa do meu jeito. E mal começou, eu já sei que as pessoas não vão gostar. [...] Comecei a conversar sobre como organizar, e algumas ideias minhas, elas ficaram assim: 'Isso não faz sentido.' Aí eu pensei: 'É o meu casamento!", disse. Saiba mais!

