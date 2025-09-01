CARAS Brasil
  2. Tiago Abravanel explica relacionamento aberto com o marido: 'Não é bagunça'
Atualidades / Vida pessoal

Tiago Abravanel explica relacionamento aberto com o marido: 'Não é bagunça'

O ator Tiago Abravanel falou sobre o casamento duradouro com Fernando Poli e explicou como funciona a relação aberta do casal

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 08h17

Tiago Abravanel e o marido, Fernando Poli
Tiago Abravanel e o marido, Fernando Poli - Foto: Reprodução / Instagram

O ator Tiago Abravanel abriu o coração ao falar sobre o casamento duradouro com Fernando Poli, com quem está há 10 anos. Os dois, que oficializaram a união no civil em 2022, possuem uma ótima relação e são muito bem resolvidos quando o assunto é a união.

Em entrevista à 'Quem', Tiago falou um pouco sobre o relacionamento aberto do casal e explicou como tudo funciona. Segundo o neto de Silvio Santos (1930-2024), os dois costumam conversar regularmente sobre o acordo, incluindo a mudança ou inclusão de regras criadas por eles.

"É sobre a gente se respeitar, tanto as nossas individualidades, quanto as escolhas da nossa relação. Não é bagunça nesse sentido. O respeito é em primeiro lugar. Eu não vou fazer nada que ultrapasse o respeito que eu tenho por ele, e vice-versa, tanto dentro da relação, quanto em relações paralelas. Enfim, eu acho que precisa de respeito e diálogo para que os acordos sejam sempre revistos", declarou ele.

"Tem uma [regra] que hoje cabe, amanhã não cabe mais, depois pode caber de novo. Somos seres humanos, temos sentimentos, temos vontades, temos frustrações e isso tudo tem que estar sempre alinhado. E, quando não está alinhado, volta, conversa, discute, tem crise, fica sem falar, volta a conversar de novo, e assim vai. Não é uma coisa estática. Estamos mudando o tempo todo", completou.

Tiago Abravanel e Fernando Poli - Foto: Reprodução / Instagram
Tiago Abravanel e Fernando Poli - Foto: Reprodução / Instagram

Os 10 anos de relacionamento

Ao longo da entrevista, Tiago Abravanel também comentou a respeito da relação duradoura do casal. De acordo com o ator, a existência do diálogo entre eles foi essencial para que o relacionamento com Fernando Poli pudesse chegar tão longe.

"São 10 anos que parecem 40 e, ao mesmo tempo, parece que foi ontem. São muitas histórias, vivências e desafios. Depois que a gente falou sobre o nosso relacionamento publicamente, acho que consigo compreender o quanto foi libertador poder falar sobre isso e o quanto nos libertou como indivíduos, não só como casal. Passamos a nos colocar, a falar o que a gente quer, o que a gente não quer e as aventuras que a gente vive sem medo", relatou o famoso.

"Para uma relação durar tanto tempo assim, se não tem diálogo, é muito difícil. Tem que conversar, tem que estabelecer as regras, trocar essas regras, mudar as regras, olhar para ela de novo, enfim, é um processo importante de troca, sabe?", finalizou Tiago Abravanel.

Tiago Abravanel e Fernando Poli - Foto: Reprodução / Instagram
Tiago Abravanel e Fernando Poli - Foto: Reprodução / Instagram

Relembre o casamento luxuoso de Tiago Abravanel e Fernando Poli

Após se casarem no civil em setembro de 2022, Tiago Abravanel e Fernando Poli festejaram a união na presença dos amigos e familiares em outubro do mesmo ano, na Casa Petra, localizada em Moema, zona sul de São Paulo. 

A cerimônia contou com a presença de vários famosos, como o cantor Thiaguinho, Carol Peixinho, Ingrid Guimarães, Jeniffer Nascimento e Dani Calabresa. Além deles, alguns ex-participantes do BBB 22 também marcaram presença no evento, como Bárbara Heck e Jessilane Alves

Os padrinhos do casal entraram ao som da música Muito Obrigado Axé, de Ivete Sangalo, executada por uma banda ao vivo. Já os noivos caminharam ao altar com suas mães ao som de Você, de Tim Maia. A orquestra foi comandada pelo Maestro Renato Misiuk. A cantora Preta Gil, aliás, foi atração especial do casamento.

Leia também: Tiago Abravanel revela como lidou com a morte de Silvio Santos

Foto: @annaquast e @rickyarruda
Foto: @annaquast e @rickyarruda

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

tiago abravanelFernando Poli
Tiago Abravanel Tiago Abravanel  

