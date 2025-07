Thais Carla mostra o pé inchado e detalha o que aconteceu: 'Muita dor'

A influenciadora e dançarina Thais Carla usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para contar que sofreu um acidente durante uma partida de tênis

A influenciadora digital e dançarina Thais Carla usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para contar que sofreu um acidente durante uma partida de tênis. Em relato publicado nos stories, ela explicou que torceu o pé e desabafou sobre a dor.

"Estava aqui linda jogando meu tênis e meu pé 'me' vira, gente", disse ela. Na sequência, afirmou que esse tipo de lesão "já não é novidade" para ela. Thais também mostrou uma foto da região inchada e publicou um vídeo com o pé imerso em um balde de gelo.

Logo depois desabafou: "Estou sentindo muita dor [...] Não sei o que é pior, as fisgadas ou o gelo", reclamou a famosa, que brincou em seguida: "Ai, essa vida de atleta...".

E desabafou: "Estou aqui frustrada. Estou numa fase tão boa, fazendo várias coisas, e a tem essa torção", disse em vídeo, e adicionou na legenda: "Espero que não seja grave, pois não quero parar de treinar".

Stories de Thais Carla no Instagram

A cirurgia bariátrica de Thais Carla

A influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica em abril deste ano. Antes do procedimento, ela chegou a eliminar 30 kg ao incluir exercícios físicos em sua rotina, além de seguir uma alimentação mais saudável. Após a operação, Thais Carla já perdeu mais de 15 quilos.

Recentemente, a influenciadora compartilhou um desabafo após curtir férias na Argentina ao lado do marido, Israel Reis, e das duas filhas do casal, Maria e Eva. Emocionada, destacou a alegria de brincar com as filhas e refletiu sobre a experiência: "Acho que elas nunca vão esquecer desse momento especial que vivemos aqui."

E completou: "Andei de teleférico, foi super legal. Depois da bariátrica foi a primeira vez que subi num cavalo depois de ano. Eu vi que eu posso viver coisas que antigamente eu não estava podendo viver. E agora eu posso viver com as minhas filhas", disse.

"Foi incrível essa viagem após bariátrica. Surreal. Estou emocionada por que eu fiz muitas coisas que eu tinha insegurança. Me diverti. Me senti livre, viva", finalizou.

