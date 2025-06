Thais Carla relata efeito colateral após cirurgia bariátrica: 'Se agravou'

A dançarina Thais Carla contou que tem enfrentado um problema devido à perda de vitaminas após realizar a cirurgia bariátrica

A dançarina e influenciadora digital Thais Carla usou as redes sociais na tarde de terça-feira, 17, para compartilhar com os seguidores uma nova informação a respeito de seu pós-operatório. Em uma sequência de vídeos, a famosa revelou que tem sofrido com um efeito colateral desde que realizou a cirurgia bariátrica: a queda severa de cabelo.

De acordo com Thais, os fios passaram a cair ainda mais depois do procedimento, realizado no dia 28 de abril deste ano, devido à perda de vitaminas. Para resolver o problema, a dançarina contou que recorreu a um especialista no assunto para iniciar um tratamento e recuperar os fios.

" Estou tendo muita queda de cabelo, isso se agravou no pré-cirúrgico, e também pós-cirurgia devido a pouca absorção de vitaminas e nutrientes. Preciso dar uma atenção a mais aos fios, então vim a dermatologista cuidar ", declarou ela ao explicar a condição.

Ainda na terça-feira, 17, Thais Carla contou ao público que retomou a rotina de exercícios na academia cerca de 50 dias após a operação. Em seu perfil oficial, a famosa compartilhou alguns registros no local e aproveitou para fazer um breve desabafo a respeito da nova fase de sua vida.

"Primeira vez que piso na academia depois da cirurgia, exatos 50 dias. Bateu um pouco de medo misturado com timidez, como se fosse a primeira vez, mas vim e vou dar o meu melhor nessa nova jornada", disse Thais Carla.

Thais Carla relata queda de cabelo após bariátrica - Reprodução/Instagram

Quantos quilos Thais Carla perdeu após a bariátrica?

Em entrevista ao Leo Dias, Thais Carla contou que perdeu 15 quilos após o procedimento. Antes da cirurgia bariátrica, feita no estilo bypass, a dançarina já tinha eliminado 30 quilos.

A dançarina, de 33 anos atualmente, ainda explicou que a decisão de realizar a cirurgia não foi por estética: "Foi pela saúde e principalmente pelas minhas filhas. Elas querem a mãe para brincar. É horrível quando você não tem acesso. A gordofobia vai além. Você vai em um restaurante pensando no que vai comer e eu vou pensando na cadeira. Ia viajar e tinha que me preocupar com o assento. Eu estava exausta disso tudo", declarou ela, na ocasião.

