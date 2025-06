Thais Carla reaparece após cirurgia bariátrica e diz quantos quilos já perdeu

Menos de dois meses após passar pela cirurgia bariátrica, Thais Carla revela qual é o seu objetivo com o emagrecimento

A dançarina Thais Carla reapareceu publicamente após passar pela cirurgia bariátrica. Ela fez o procedimento cirúrgico em abril. Agora, ela ressurgiu na internet ao conceder entrevista ao canal LeoDias TV nesta quarta-feira, 11, para contar detalhes do seu processo de emagrecimento.

Thais Carla contou que fez a bariátrica no estilo bypass e está em fase de adaptação em sua nova rotina alimentar. Ela estava com quase 200 quilos quando decidiu ser operada e precisou perder 30 quilos para conseguir realizar a cirurgia. "Fez bypass, corta o estomago e pega o intestino e pega para absorver mais. Tudo o que come, você absorve menos. Estava só no copinho, fui para o pastoso e agora posso mastigar algumas coisas. Tipo uma torradinha, fruta à vontade, carne, mas tudo tem que ser molinho", disse ela.

Inclusive, a dançarina contou quanto já emagreceu. Ela disse que entrou na sala de cirurgia com 170 kg e, hoje em dia, ela está com 155 kg, o que foi um emagrecimento de cerca de 15 kg em menos de dois meses de cirurgia .

Ao falar sobre a decisão de fazer a cirurgia para emagrecer, Thais Carla contou que optou pelo procedimento para parar de tomar o remédio para diabetes e conseguir acompanhar as filhas nas atividades. "Eu lutei muito só, tudo caia sobre mim. Se eu colocasse uma foto, falavam do meu peso. Nada estava insatisfeito. Eu tive diabetes gestacional, eu consegui controlar, mas não ia parar de tomar remédio. A minha médica falou que precisava fazer outro movimento para parar de tomar remédio. E também existia o cansaço sobre estar falando contra a gordofobia e sendo atacada pelas pessoas gordas", disse ela, e completou: "A minha decisão não foi pela estética. Foi pela saúde e principalmente pelas minhas filhas. Elas querem a mãe para brincar. é horrível quando você não tem acesso. A gordofobia vai além. Você vai em um restaurante pensando no que vai comer e eu vou pensando na cadeira. Ia viajar e tinha que me preocupar com o assento. Eu estava exausta disso tudo".

A estrela também revelou que descobriu que engordou por causa da genética. "Eu fiz o teste com minha psicóloga e eu não tenho compulsão alimentar, o meu problema é genético. A minha relação com a comida é tranquila", afirmou.

Então, a influencer contou que não colocou um objetivo de peso, mas quer chegar a um corpo que a permita fazer algumas atividades. "Eu não botei um objetivo de peso. Mas tenho objetivos de afazeres com o novo corpo. Eu não poderia ir em um caiaque, com a perda de peso eu quero fazer esse esporte. Eu quero fazer corrida e quero fazer tênis, que antes não daria para me movimentar e poderia me machucar", declarou.

Por fim, Thais Carla comentou sobre as críticas de ter optado pela bariátrica após defender o corpo real. "Desculpa se eu decepcionei algumas pessoas. Como ser humano, estamos sempre em evolução. Tinha pessoas que me viam e achava que era capaz. Um corpo gordo também é capaz. Estava tão exausto ali para mim que estava na hora de olhar para dentro de mim e ver o que estava querendo. Quero uma nova Thais. É sobre a minha saúde e o meu bem estar. Eu vou estar a incentivar as pessoas gordas a buscarem seu bem estar e estar bem consigo mesmas", afirmou.

Thais Carla reaparece após fazer cirurgia bariátrica - Foto: Reprodução / LeoDias TV

Quem é Thais Carla?

Thais Carla é bailarina, coreógrafa e influenciadora digital. Ela nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e estudou balé desde a adolescência.

Em 2009, ela se destacou ao participar do quadro Se Vira nos 30, do Domingão do Faustão, na Globo, ao dançar hip hop. Depois disso, ela participou de programas na Record e no SBT. Em 2012, ela entrou para o balé do programa Legendários, da Record. Entre 2017 e 2019, Thais Carla dançou no grupo de dançarinas da cantora Anitta.

Thais Carla é casada com Israel Reis e tem duas filhas.

