Thais Carla detalha mudança na alimentação após perder 50 kg

Novos hábitos! A dançarina Thais Carla contou como tem sido sua nova rotina alimentar após o emagrecimento e a cirurgia bariátrica

Thais Carla tem se conectado cada vez mais consigo mesma em sua nova fase de vida! A dançarina e influenciadora digital, que perdeu 50 kg nos últimos meses, continua seguindo uma rotina com exercícios físicos e alimentação saudável mesmo após realizar a cirurgia bariátrica.

Em entrevista ao 'gshow', Thais contou detalhes da mudança em seu cardápio e revelou que aprendeu a gostar de alimentos que antes não consumia. A influenciadora ainda relatou ter ‘reaprendido a mastigar’.

"A minha alimentação mudou. Hoje como porções menores, mais equilibradas e com muito mais atenção ao que meu corpo precisa. Incluí mais proteínas, legumes e frutas. É como se eu nascesse de novo. Tive até que aprender a mastigar. Agora, comer virou um ato de cuidado comigo e com meu corpo", explicou ela.

"O mais difícil foi deixar de tomar café com açúcar e bebida alcoólica. Mas, também, tive boas surpresas: comecei a gostar de alimentos que antes eu nem ligava, como abobrinha, ovo cozido (risos) e até peixe, que agora faço de várias formas, adoro!", completou.

Em seguida, Thais Carla ressaltou que está ansiosa para poder realizar algumas tarefas simples, como poder brincar com as filhas. A dançarina é mãe de Maria e Eva, frutos de seu casamento com Israel Reis. As meninas, inclusive, foram sua principal motivação para decidir realizar a bariátrica.

"Estou ansiosa para ter novas experiências com menos transtornos, como ir em uma loja de roupa e procurar o que gosto e não o que caiba. Ou ir ao parque de diversões e poder brincar com minhas filhas em qualquer brinquedo. A decisão de recorrer à cirurgia veio depois de muita reflexão e orientação médica ", explicou.

" Foi uma escolha por saúde, por estar presente de forma plena na vida das minhas filhas, por mim. Ainda sou a Thaís de sempre, com a mesma luta, os mesmos valores, mas, agora, com mais vitalidade e energia para viver tudo intensamente", concluiu Thais Carla.

Thais Carla relata efeito colateral após cirurgia bariátrica

Recentemente, Thais Carla usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma nova informação a respeito de seu pós-operatório. Em uma sequência de vídeos, a famosa revelou que tem sofrido com um efeito colateral desde que realizou a cirurgia bariátrica: a queda severa de cabelo.

De acordo com Thais, os fios passaram a cair ainda mais depois do procedimento, realizado no dia 28 de abril deste ano, devido à perda de vitaminas. Para resolver o problema, a dançarina contou que recorreu a um especialista no assunto para iniciar um tratamento e recuperar os fios; confira mais detalhes!

