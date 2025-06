Médica aponta 'peça-chave' para o pós-operatório de Thais Carla: 'Escuta ativa do corpo'

Thais Carla tem compartilhado nas redes sociais sua rotina após a cirurgia bariátrica; entenda a seguir atitude importante para o momento

No fim de abril, Thais Carla (33) passou por uma cirurgia bariátrica e, desde então, vem mostrando sua nova rotina após a operação através das redes sociais. Para ter um processo satisfatório e saudável, a influenciadora e bailarina deve se atentar a uma atitude importante; entenda a seguir!

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Lívia Sant'Anna explica que a alimentação é uma "peça-chave" no pós-operatório de cirurgias como a de Thais Carla . De acordo com a especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma dieta balanceada tem um papel central no processo de recuperação —que pode representar um período de vulnerabilidade física.

"É muito comum o surgimento de deficiências nutricionais após a bariátrica, principalmente de vitaminas e minerais como ferro, B12 e cálcio", explica. Após a cirurgia, e pela grande perda de peso, o corpo também passa por uma série de adaptações hormonais, cardiovasculares e metabólicas.

A médica faz um alerta para os impactos dos déficits na saúde física dos pacientes. "Esses déficits impactam diretamente na disposição, no humor, na imunidade e até na saúde do coração. Por isso, o plano alimentar precisa ser individualizado, equilibrado e ajustado às necessidades do corpo em adaptação."

Por isso, a especialista reforça a importância de os pacientes buscarem por um acompanhamento individualizado. Segundo informações da OMS (Organização Mundial da Saúde), a alimentação para os pacientes bariátricos deve ser gradual e adaptada às necessidades individuais de cada paciente, seguindo fases específicas para garantir a recuperação adequada e a absorção ideal de nutrientes.

Busca por equilíbrio e saúde

Sant'Ana também reforça a importância de Thais Carla exibir a nova rotina para seus fãs e seguidores. A influenciadora sempre usou as redes para promover a autoestima e aceitação corporal e, agora, usa a ferramenta para focar em saúde e equilíbrio, o que pode ser positivo.

"Buscar saúde é um gesto de coragem e autocuidado. Mas precisa ser feito com consciência e apoio. O pós-bariátrica exige escuta ativa do corpo, orientação profissional e escolhas consistentes. Com esse suporte, é possível conquistar resultados reais, sustentáveis e, acima de tudo, seguros", reforça a médica.

Antes de realizar a cirurgia, a influenciadora havia eliminado 30 kg, com treinos e alimentação saudável. Após o procedimento, ela perdeu mais 15 kg. Em entrevista ao portal Leo Dias, ela explicou que optou pelo estilo bypass e, agora, está em fase de adaptação da nova rotina alimentar.

