CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Quando fazer o mesmo transplante que Eduardo Costa? Médica aponta: 'Nessas situações só'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Quando fazer o mesmo transplante que Eduardo Costa? Médica aponta: 'Nessas situações só'

Eduardo Costa surpreendeu ao aparecer com o visual após realizar um transplante; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giana Campoi fala do procedimento

Dra. Giana Campoi
por Dra. Giana Campoi

Publicado em 11/09/2025, às 13h41

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
O cantor Eduardo Costa surpreendeu ao mostrar o resultado do transplante capilar - Foto: Reprodução/Instagram
O cantor Eduardo Costa surpreendeu ao mostrar o resultado do transplante capilar - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Eduardo Costa Costa surpreendeu ao aparecer com visual renovado durante um show em Goiânia, Goiás, no último fim de semana. Após passar por um transplante capilar, ele chamou atenção pelos fios mais volumosos.

Em maio deste ano, Eduardo passou pelo procedimento, que consiste em remover folículos de uma área do couro cabeludo e implantá-los em outra. Ele comentou sobre o assunto após surgir com os cabelos raspados, chamando a atenção dos fãs.

"O cabelo está começando a crescer. Logo mais estarei com cabelo de novo, se Deus quiser. Não consegui me acostumar comigo com esse cabelo. As pessoas tem que saber que eu fiz um negócio, não tem que ficar escondendo. Não estou preocupado com a minha aparência”, disse ele na época.

O que diz a médica dermatologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giana Campoi, médica dermatologista com mais de 20 anos de experiência, referência em dermatologia clínica e estética. Ela esclarece sobre o assunto.

Segundo ela, o transplante capilar é quandoos médicos especialistas neste procedimento retiram os folículos, que são as raízes do cabelo, de uma região de trás ou das laterais da cabeça e colocam na frente ou em cima, onde está faltando cabelo, geralmente por conta da alopecia androgenética.

Quando fazer?

"É indicado para quando o paciente já tentou os tratamentos clínicos e de consultório, como microagulhamento, nanoagulhamento, injeção de medicação, e mesmo assim ainda está incomodado com a falta de cabelo. Nessas situações, só o transplante vai dar o resultado esperado", diz a médica dermatologista.

Se tornou muito popular

O mercado de transplante capilar atingiu US$ 5 bilhões em 2022, segundo um estudo da Global Market Insights. Os números também estimaram um crescimento de 21% até 2032. A Dra. Giana Campoi reforça que os resultados são muito naturais.

"Hoje em dia, o resultado fica muito natural porque colocamos fio a fio, diferente de antigamente que eram tufos inteiros. Quando bem feito, ninguém percebe que é transplante. Depois do procedimento, seguimos com medicações orais contínuas e também com tratamentos no consultório, como micro ou nanoagulhamento e aplicações de medicação no couro cabeludo, para garantir que esses fios novos se mantenham firmes e saudáveis", finaliza ao analisar resultados como do cantor.

Leia também: Eduardo Costa surpreende com cabelos mais volumosos após transplante capilar; compare

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR EDUARDO COSTA NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Giana Campoi

Dra. Giana Campoi é médica (CRM 113.427) com mais de 20 anos de experiência. Referência em dermatologia clínica e estética, a profissional une tecnologia e ciência ao cuidado humanizado. Formada pela Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, especializou-se em Clínica Médica, Dermatologia e Tricologia. Fundadora de sua clínica no Jardim Paulista, em São Paulo, defende uma estética natural, sem descaracterizar expressões. Além de tratamentos estéticos, como toxina botulínica e lasers, prioriza a saúde da pele, prevenindo doenças como o câncer. Sempre atenta às inovações, participa de congressos internacionais para oferecer o que há de mais avançado na dermatologia, transformando vidas com ética e precisão.

Eduardo Costatransplante capilardermatologista
Eduardo Costa Eduardo Costa  

Leia também

CONFUSÃO!

Médico alerta sobre confusão de sintomas de Priscila Fantin - Foto: Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre confusão de Priscila Fantin: 'Extremamente comum'

DPOC

João Gordo mudou estilo de vida após diagnóstico - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica doença diagnosticada no apresentador João Gordo: 'Não tem cura'

TRATAMENTO

Viih Tube passa férias em paraíso - Foto: Reprodução/Instagram

Corpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'

O QUE ELA TEM?

Claudia Raia desabafou sobre o diagnóstico de hipotireoidismo - Foto: Victor Pollak/ Globo/ Divulgação

Médica alerta para alimentação em diagnósticos como de Claudia Raia: 'Tudo precisa ser adaptado'

CUIDADOS

Noiva de MC Guimê, Fernanda Stroschein está grávida e enfrenta a cefaleia; médico alerta - Reprodução/Instagram

Grávida, noiva de MC Guimê sofre de cefaleia e médico alerta: 'abordagem cautelosa'

RELAÇÃO COM A IDADE

Reynaldo Gianecchini teve um linfoma não-Hodgkin, mas atualmente está completamente recuperado e curado - Foto: Globo / Evelyn Kosta

Médico sobre câncer enfrentado por Reynaldo Gianecchini: 'Afetam adultos jovens e até crianças'

Últimas notícias

Jay-Z e BeyoncéBeyoncé adquire propriedade em um vilarejo da Inglaterra e divide opiniões
Adriana Lima aposta em looks versáteis e práticosConfira 5 looks da C&A que são os queridinhos de Adriana Lima - CARAS Indica
Margot RobbieAbusando do decote e transparência, Margot Robbie chama atenção em Londres
Vini Jr e Virginia FonsecaFuturo de Vini Jr com Virginia é revelado por vidente: 'Química'
Médico alerta sobre confusão de sintomas de Priscila FantinEspecialista alerta sobre confusão de Priscila Fantin: 'Extremamente comum'
João Gordo mudou estilo de vida após diagnósticoMédica explica doença diagnosticada no apresentador João Gordo: 'Não tem cura'
The Town: quatro itens para não pagar mico no festival4 produtos para não 'pagar mico' no The Town; confira dicas valiosas - CARAS Indica
Elize FleuryEstrela da Casa terá oficina com Elize Fleury, que ensina técnicas vocais nas redes sociais
No elenco da novela global Êta Mundo Melhor! o ator aproveita os dias de folga na Ilha de CARAS ao lado da noivaMiguel Rômulo, de Êta Mundo Melhor!, revela se pretende ter filhos; confira
Viih Tube passa férias em paraísoCorpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade