Preta Gil revelou agravamento de um diagnóstico durante tratamento e médica explica

Preta Gil estava em tratamento nos Estados Unidos contra um câncer. Antes de falecer, a cantora deu detalhes de um diagnóstico

Preta Gil faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos de idade. A cantora lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino , também chamado de câncer de cólon ou colorretal. Durante seu tratamento, no ano de 2024, a filha de Gilberto Gil (83) desabafou sobre melasma e revelou que este diagnóstico se agravou.

"Querida, meu rosto está manchado porque eu tenho melasma. Já ouviu falar? E o melasma piorou muito depois da quimioterapia e da radioterapia. [Também] tomei muito sol este verão e meu melasma cresceu. Vou tratar agora e vai ficar bafo. Vocês vão ver", falou Preta nas redes sociais, no ano de 2024.

O que diz a dermatologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giana Campoi, médica dermatologista com mais de 20 anos de experiência, referência em dermatologia clínica e estética. Ela esclarece sobre o melasma.

Esta é uma doença inflamatória que gera pigmentação e inflamação na pele. Geralmente acomete a região do rosto, mas pode atingir o colo ou os braços dos pacientes. A Dra. Giana Campoi explica a relação do melasma com a quimioterapia.

"Pode piorar dependendo da medicação utilizada na quimioterapia, algumas medicações provocam uma fotossensibilidade na pele e o melasma pode piorar sim", afirma a médica dermatologista Giana Campoi.

Exige atenção

Segundo informações do INCA (Instituto Nacional do Câncer), alguns tratamentos contra o câncer podem ter impactos na pele. Abaixo, a Dra. Giana Campoi reforça alguns cuidados para quem possui o diagnóstico de melasma.

"Os pacientes podem ficar totalmente sem manchas aparentes, embora seja importante dizer que a mancha continua no fundo da pele e, se parar com os cuidados, ela volta. Sempre digo para meus pacientes com melasma que eles cuidam tanto da pele que têm como vantagem ficarem muito rejuvenescidos", finaliza ao avaliar casos como da cantora Preta Gil.

