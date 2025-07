Especialista explica causas do diagnóstico incurável da ex-BBB Vilma: 'Diversos fatores'

Participante do BBB 25, Vilma revelou que realizou um procedimento antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil por conta de um diagnóstico

Após ser eliminada do BBB 25, da Globo, a ex-BBB Vilma contou que, antes de ser confinada no programa, fez um tratamento estético para reduzir o melasma. A mãe do ator Diogo Almeida(40) realizou o procedimento para clarear manchas de melasma na pele. No entanto, garante que o procedimento foi simples. "Fiquei bem, mas não foi nada demais. Eu preciso urgente tirar essas manchas, isso aqui me incomoda demais", disse em entrevista ao Gshow.

O que diz a especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, especialista no tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo. Ela esponde o que é este diagnóstico.

"O melasma é uma hiperpigmentação crônica da pele, caracterizada por manchas escuras, principalmente na face. Ele pode ser desencadeado por diversos fatores: exposição solar, calor, variações hormonais (como gravidez, menopausa ou uso de anticoncepcionais), predisposição genética e até o uso de certos medicamentos — o que inclui alguns tratamentos oncológicos", declara.

Números que chamam a atenção

Segundo informações da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), com dados do ano de 2021, estima-se que o melasma atinja cerca de 35% das mulheres no Brasil. A especialista em tricologista aponta para os tratamentos deste diagnóstico.

"Além do uso diário de filtro solar com alta proteção (FPS 50+), é importante evitar fontes de calor, investir em ativos despigmentantes seguros e procurar orientação profissional. A tricologia estética também observa os reflexos hormonais e inflamatórios no couro cabeludo, já que algumas manchas e sensibilidades podem aparecer nessa região também", finaliza ao falar do diagnóstico da ex-BBB Vilma.

Leia mais em:Médica explica diagnóstico incurável de Vilma e relação com a idade: 'Mais difícil'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA EX-BBB VILMA NAS REDES SOCIAIS: