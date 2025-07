Preta Gil já desabafou sobre diagnóstico e médico explica: 'Aumenta a chance de...'

No mês de março, Preta Gil enfrentou um diagnóstico. A artista faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos após uma batalha contra o câncer

No último domingo, 20, a cantora Preta Gil (1974-2025) faleceu aos 50 anos de idade. Ela lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino , também chamado de câncer de cólon ou colorretal. No mês de março deste ano, a filha de Gilberto Gil (83) precisou de atendimento médico após ser diagnosticada inicialmente com quadro de infecção urinária .

À época, Preta Gil revelou nas redes sociais que o verdadeiro diagnóstico foi pielonefrite, uma infecção bacteriana nos rins. Ela disse que a infecção aconteceu no rim direito. "Vocês souberam que eu tive uma infecção urinária, uma pielonefrite, que é uma infecção no rim. De novo, mais uma vez, mas é uma coisa que eu já entendi que eu vou ter que saber lidar, porque é recorrente", disse a artista nas redes sociais no começo do ano.

O que diz o especialista?

Durante sua batalha contra o câncer, Preta Gil recebeu o diagnóstico de metastase nos linfonodos, no ureter e lesões no peritônio, o que indicava uma disseminação pela cavidade abdominal. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista e coordenador do Instituto do Rim Carrascosi.

"O câncer dela deu uma metástase no ureter, que é o canal que liga o rim até a bexiga. Qualquer obstrução nesse canal, seja por pedra, que é o mais comum, ou por metástase de câncer, ele aumenta a chance de infecções. Porque aí o fluxo urinário fica diminuído, obstruído, pode ser uma obstrução parcial ou total e isso pode fazer com que bactérias se proliferem na região, trazendo uma infecção", aponta.

Existe relação?

O Dr. Henrique Carrascosi menciona que é comum que pacientes com câncer apresentem infecções, pois o sistema imunológico fica mais fragilizado durante o tratamento. O nefrologista chama atenção para os cuidados.

"Logicamente, pacientes oncológicos são imunossuprimidos, isso faz com que aumente a chance deles terem qualquer tipo de infecção. E quando você tem infecções nesses pacientes, elas podem ser mais agravantes porque o paciente já está debilitado por conta da quimioterapia. Todo o tratamento oncológico, ele acaba tendo uma chance de infecções mais graves", finaliza ao avaliar casos como da cantora Preta Gil.

