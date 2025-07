Preta Gil e Carolina Dieckmann: psicóloga explica papel da amizade no tratamento da cantora

Carolina Dieckmann esteve ao lado de Preta Gil até os últimos momentos; ícone nacional, a cantora morreu no último domingo, 20, aos 50 anos

Carolina Dieckmann (46) emocionou os internautas ao compartilhar uma homenagem à amiga, Preta Gil, que morreu aos 50 anos no último domingo, 20, após lutar contra as complicações de um câncer no intestino. A amizade das famosas era inspiração para os fãs e pode ter sido uma aliada poderosa ao tratamento contra a doença que a cantora enfrentou nos últimos dois anos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Fabiana Guntovitch explica que Preta Gil e Carolina Dieckmann retratavam uma relação profunda . "Carolina ofereceu à Preta amor incondicional e amparo existencial. Amizades assim funcionam como laços de confiança que protegem do desamparo e reafirmam que a vida, mesmo quando se aproxima do fim, ainda é digna de afeto e presença."

A atriz esteve ao lado da cantora até seus últimos momentos nos Estados Unidos, país em que Preta buscou tratamentos para a doença após esgotar as opções no Brasil. A especialista em comportamento acrescenta ao dizer que o gesto de Dieckmann pode trazer conforto para todos os envolvidos no momento delicado.

"Estar com alguém na despedida é um gesto de extrema humanidade. Para quem parte, é a chance de se sentir acolhida, segura e vista até o fim. Para quem fica, é a possibilidade de elaborar o luto com mais amor, paz, e sentido, a partir de uma entrega singular de si mesma."

Além disso, Preta sempre reforçou a importância da amizade em sua vida. Desde o fim do casamento com Rodrigo Godoy, anunciado em maio de 2023, ela surgia sempre cercada de amigos e família —o que também pode ser benéfico para o tratamento oncológico.

"Durante um tratamento oncológico, o paciente não enfrenta apenas a doença física, mas um turbilhão emocional: medo, incerteza, luto pela vida que se conhecia. Depois desta luta, a pessoa nunca mais será a mesma e os desdobramentos deste processo impactam não apenas a própria vida mas também todas as suas relações", completa Guntovitch, que também é psicanalista.

"Amizades verdadeiras funcionam como uma âncora psíquica nesse processo, representam vínculos de amor que sustentam o sujeito. No caso da Preta, que sempre valorizou laços afetivos, o apoio dos amigos provavelmente foi um dos pilares de sua resistência emocional. O amor que circula entre amigos dá sentido à luta e oferece um espaço em que o sofrimento pode ser compartilhado e aliviado."

Entenda o diagnóstico de Preta Gil

O tumor original de Preta Gil foi descoberto em janeiro de 2023, sendo um câncer no reto. Ele foi removido em uma cirurgia em agosto de 2023, após a artista passar pelo tratamento com quimioterapia.

No segundo semestre de 2024, adoença retornou e seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Estes foram removidos em cirurgia, com duração de 21 horas, que aconteceu em dezembro de 2024.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta Gil iniciou sua carreira musical na década de 2000 com o lançamento do álbum Prêt-à-Porter. Ao longo dos anos, a artista gravou diversos discos e projetos musicais, tendo criado até o próprio bloco de Carnaval e se tornando conhecida pela presença impecável nos palcos e shows.

A cantora também se tornou um símbolo de amizade, já que é muito querida no meio dos famosos e sempre nutriu amizades de longa data. Preta Gil teve um único filho, Francisco Gil, fruto do relacionamento com o ator Otávio Müller.

