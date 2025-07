Frase marcante de Preta Gil é escolhida como favorita; saiba qual

Cantora e empresária, Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos; ícone da música brasileira, a artista inspirou fãs com frases marcantes

Preta Gil morreu aos 50 anos no último domingo, 20, após lutar contra as complicações de um câncer no intestino. Deixando um legado de amor e representatividade, a artista marcou uma legião de fãs com frases impactantes ao longo da carreira.

Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu sete frases da cantora em uma enquete. De acordo com os resultados parciais da votação, para os leitores, a frase mais especial de Preta Gil representa algo importante na vida da artista: o poder da amizade. "A gente coloca muita expectativa no amor romântico, mas nossos amores são os amigos", disse.

A frase foi concedida em entrevista ao site Quem, em março de 2024. À época, ela retornava aos palcos em meio à reabilitação após o tratamento contra o câncer de intestino. Preta reforçou a importância da presença dos amigos em sua vida após o fim do casamento com Rodrigo Godoy, anunciado em maio de 2023.

Leia também: Ex-marido de Preta Gil se despede da cantora em homenagem: 'Inesquecível'

"É fundamental, as minhas amigas, meus amigos, meus fãs, minha família, foram eles que me salvaram, né? É uma rede de apoio muito grande", completou a artista, também em entrevista ao site. O fim da relação de Preta Gil ocorreu após a exposição de uma traição do personal trainer e abandono em meio ao tratamento contra o câncer.

VOTE EM SUA FRASE FAVORITA DA CANTORA PRETA GIL

Qual sua frase favorita da cantora Preta Gil? A minha arte é uma forma de mostrar que todos somos iguais, independentemente das diferenças

Eu não precisei de coragem pra ser quem eu sou, eu precisei me amar

A minha missão é transformar o mundo através da minha arte

Não é fácil passar pelo que passei e continuar sorrindo, sendo positiva. Fui salva pela minha fé e pelo amor dos meus amigos e da minha família

A minha essência é a minha força, a minha verdade e a minha fé

Se tenho esse privilégio, e sei que sou uma mulher privilegiada e tenho essa condição, eu vou, porque tenho muito amor à vida, a isso aqui. Sei que temos que aprender a lidar com a finitude

A gente coloca muita expectativa no amor romântico, mas nossos amores são os amigos

Entenda o diagnóstico de Preta Gil

O tumor original de Preta Gil foi descoberto em janeiro de 2023, sendo um câncer no reto. Ele foi removido em uma cirurgia em agosto de 2023, após a artista passar pelo tratamento com quimioterapia.

No segundo semestre de 2024, adoença retornou e seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Estes foram removidos em cirurgia, com duração de 21 horas, que aconteceu em dezembro de 2024.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta Gil iniciou sua carreira musical na década de 2000 com o lançamento do álbum Prêt-à-Porter. Ao longo dos anos, a artista gravou diversos discos e projetos musicais, tendo criado até o próprio bloco de Carnaval e se tornando conhecida pela presença impecável nos palcos e shows.

A cantora também se tornou um símbolo de amizade, já que é muito querida no meio dos famosos e sempre nutriu amizades de longa data. Preta Gil teve um único filho, Francisco Gil, fruto do relacionamento com o ator Otávio Müller.

CONFIRA COMUNICADO OFICIAL DA EQUIPE DE PRETA GIL: