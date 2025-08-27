CARAS Brasil
Busca
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Os sintomas que Jessie J sentiu antes do diagnóstico de câncer de mama
Bem-estar e Saúde / Diagnóstico

Os sintomas que Jessie J sentiu antes do diagnóstico de câncer de mama

A cantora Jessie J compartilha sua experiência com sintomas persistentes antes do diagnóstico de câncer de mama, descoberto em março

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 11h27

Jessie J
Jessie J - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Jessie J revelou detalhes sobre os sintomas sentidos antes de ser diagnosticada com câncer de mama. Em entrevista ao podcast Great Company, a artista britânica compartilhou que enfrentou dores persistentes no braço e formigamento diário por cerca de cinco meses antes de buscar atendimento médico.

Em suas palavras, Jessie J descreveu: "Eu tinha o braço muito dolorido. Meu braço parecia feito de chumbo. E eu sempre acordava com formigamento, todos os dias, por uns cinco meses. Quando eu acordava, não conseguia sentir minha mão", recordou a cantora.

Inicialmente, ela atribuiu os sintomas ao cansaço e à rotina intensa, sem imaginar que estavam relacionados a uma condição mais grave. "Eu só pensava: 'Não sei… deve ser porque estou malhando'. Achei que podia ser só músculo. Eu estava ocupada. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Estava me mudando de casa. Tenho um bebê…", relatou.

A cantora enfatizou a importância de não ignorar sinais do corpo e de buscar orientação médica diante de sintomas persistentes. Jessie J explicou que recebeu o diagnóstico em março, após encontrar um nódulo no seio. 

De acordo com a cantora, o exame de ultrassom não apontou nada grave, mas a decisão de realizar uma biópsia foi essencial para iniciar o tratamento. "Se eu tivesse feito a mamografia em segundo lugar, eu não sei o que teria acontecido… se eu teria simplesmente parado ali e não feito mais nada, e pronto. E aí teria piorado. Eu tive sorte", declarou, por fim.

Após o diagnóstico, Jessie J passou por uma mastectomia devido ao tamanho do tumor, que media 5 centímetros. A descoberta precoce do câncer na cantora a poupou de passar por quimioterapia e radioterapia.

Jessie J foi diagnosticada com câncer de mama - Foto: Reprodução / Instagram
Jessie J foi diagnosticada com câncer de mama - Foto: Reprodução / Instagram

O impacto do câncer na vida pessoal

Jessie J também compartilhou como a doença impactou sua vida pessoal. Mãe de Sky, de 2 anos, a cantora expressou, em entrevista, a dor de não poder estar plenamente presente para o filho durante o tratamento. 

Ela comentou: "Eu tenho meus dias. Ontem chorei de saudade do meu menino. Não consigo ser mãe como quero e eu me sinto roubada por isso". Ela ainda acrescentou: "A pior parte é que... Sinto como se o câncer tivesse me roubado as memórias que poderia ter com meu filho. E qualquer pessoa com uma criança pequena sabe que eles mudam muito em um espaço curto de tempo. Você pisca e ele está conversando".

Jessie J é mãe de Sky - Foto: Reprodução / Instagram
Jessie J é mãe de Sky - Foto: Reprodução / Instagram

Quando Jessie J revelou o diagnóstico de câncer?

O diagnóstico de câncer de mama foi revelado publicamente por Jessie J no início de junho deste ano. Na ocasião, ela explicou aos fãs que decidiu falar sobre o assunto antes que fosse divulgado pela mídia.

"Antes do segredo vazar: eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou enfatizando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando no termo 'estágio inicial'. Tenho entrado e saído de testes durante esse período", declarou Jessie J em um trecho da publicação.

Em seu relato sobre o diagnóstico de câncer de mama, Jessie J informou ao público que daria uma pausa na carreira para cuidar da saúde. "Não era algo que planejei, mas vou manter meus peitos. Sei que a imprensa vai dizer muitas coisas, mas... (...). É uma forma dramática de fazer uma cirurgia para colocar silicone. Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball [festival na Inglaterra], para passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e mais música", explicou ela, na época.

Leia também: Jessie J atualiza seu estado de saúde após nova internação

Jessie J - Foto: Getty Images
Jessie J - Foto: Getty Images

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Jessie Jcâncer de mama
Jessie J Jessie J  

