  Jessie J desabafa sobre como o câncer mudou sua relação com o filho: 'Não consigo'
maternidade

Jessie J desabafa sobre como o câncer mudou sua relação com o filho: 'Não consigo'

A cantora Jessie J compartilhou um desabafo sobre sua relação com o filho, Sky, de 2 anos, em meio ao tratamento contra o câncer

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 21/08/2025, às 10h11

Jessie J com o filho, Sky
Jessie J com o filho, Sky - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Jessie J compartilhou um desabafo sobre a maternidade em meio ao tratamento contra o câncer. Em participação no podcast Great Company with Jamie Lang nesta semana, ela falou sobre a saudade do filho, Sky, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Chanan Safir Colman, enquanto enfrenta a doença.

"Eu tenho meus dias. Ontem chorei de saudade do meu menino. Não consigo ser mãe como quero e eu me sinto roubada por isso", desabafou na entrevista. "A pior parte é que... Sinto como se o câncer tivesse me roubado as memórias que poderia ter com meu filho. E qualquer pessoa com uma criança pequena sabe que eles mudam muito em um espaço curto de tempo. Você pisca e ele está conversando", complementou.

O diagnóstico de Jessie J 

Em junho, a artista revelou que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial e passou por uma cirurgia. Ainda durante a entrevista, ela contou como recebeu a notícia. "Quando me contaram, eu simplesmente comecei a chorar. Os médicos disseram que provavelmente era apenas um cisto, então não fiquei muito preocupada". 

A última apresentação antes da cirurgia aconteceu no Reino Unido em junho. Na ápoca, ela desabafou: "Este show é meu último show antes de eu ir vencer o câncer de mama. Isso é tão especial para mim, vocês não fazem ideia", ela iniciou. "Me sinto tão orgulhosa de ser do Reino Unido, para ser honesta, nós dizemos o que sentimos. Este ser meu último show antes da cirurgia e todo o resto necessário é muito precioso", continuou.

Ainda nos últimos dias, ela foi internada ao se sentir mal pouco tempo depois da cirurgia contra o câncer de mama e foi diagnosticada com uma infecção. Relembre.

Juliana Dracz

