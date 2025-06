Jessie J revela diagnóstico de câncer e diz que passará por cirurgia

A cantora britânica Jessie J revelou nas redes sociais nesta terça-feira, 3, que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial

A cantora britânica Jessie J revelou nas redes sociais nesta terça-feira, 3, que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Em um vídeo publicado em seu perfil, ela contou que decidiu dividir a notícia com os fãs antes que o assunto fosse divulgado pela mídia.

" Antes do segredo vazar: eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou enfatizando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando no termo 'estágio inicial'. Tenho entrado e saído de testes durante esse período", disse a artista na publicação.

E ela refletiu: "Tenho ido e voltado na ideia de 'devo compartilhar? Eu quero, mas tem muitas opiniões por aí...'. Sabendo que a mídia vai transformar isso em algo maior, mas sabendo que eu quero dividir com meus fãs e pessoas que gostam de mim. Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pelo que passo na minha vida."

Ela contou ainda que fará uma breve pausa na carreira para realizar a cirurgia . "Não era algo que planejei, mas vou manter meus peitos. Sei que a imprensa vai dizer muitas coisas, mas... (...). É uma forma dramática de fazer uma cirurgia para colocar silicone. Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball [festival na Inglaterra], pra passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e mais música", explicou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jessie J (@jessiej)

Jessie J no Brasil

Vale lembrar que ela é uma das cantoras confirmadas na próxima edição do The Town. O festival está marcado para acontecer nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Em 2024, ela esteve no país para se apresentar em duas cidades: São Paulo e Rio de Janeiro. Antes disso, ela veio para o Rock in Rio, em 2022.

Leia também: Maestro João Carlos Martins revela diagnóstico de 'câncer agressivo' e diz que passou por cirurgia