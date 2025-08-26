Jessie J relata sintomas antes de descobrir câncer de mama: 'Por cinco meses'

A cantora Jessie J, diagnosticada com câncer de mama, contou como descobriu a doença e relatou o que sentiu antes de realizar os exames

A cantora Jessie J, diagnosticada com câncer de mama, falou abertamente sobre a doença em entrevista ao podcast 'Great Company'. Durante o bate-papo, a britânica contou como descobriu o nódulo e revelou como tem lidado com o processo.

A artista explicou que recebeu o diagnóstico em março, após encontrar um nódulo no seio. De acordo com Jessie J, o exame de ultrassom não apontou nada grave, mas a decisão de realizar uma biópsia foi essencial para iniciar o tratamento.

" Se eu tivesse feito a mamografia em segundo lugar, eu não sei o que teria acontecido… se eu teria simplesmente parado ali e não feito mais nada, e pronto. E aí teria piorado. Eu tive sorte ", declarou a cantora. Em seguida, a famosa relatou os sintomas sentidos além do nódulo.

" Eu tinha o braço muito dolorido. Meu braço parecia feito de chumbo. E eu sempre acordava com formigamento, todos os dias, por uns cinco meses. Quando eu acordava, não conseguia sentir minha mão ", relatou Jessie, explicando que não relacionou os sintomas a qualquer doença.

" Eu só pensava: 'Não sei… deve ser porque estou malhando'. Achei que podia ser só músculo. Eu estava ocupada. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Estava me mudando de casa. Tenho um bebê ", recordou a cantora.

Recentemente, Jessie J contou como o diagnóstico de câncer mudou sua relação com o filho. A famosa é mãe do pequeno Sky, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Chanan Safir Colman. "Eu tenho meus dias. Ontem chorei de saudade do meu menino. Não consigo ser mãe como quero e eu me sinto roubada por isso", desabafou ela.

"A pior parte é que... Sinto como se o câncer tivesse me roubado as memórias que poderia ter com meu filho. E qualquer pessoa com uma criança pequena sabe que eles mudam muito em um espaço curto de tempo. Você pisca e ele está conversando”, completou a cantora, por fim.

Jessie J é mãe de Sky - Foto: Reprodução / Instagram

Jessie J - Foto: Getty Images

Quando Jessie J revelou o diagnóstico de câncer?

O diagnóstico de câncer de mama foi revelado publicamente por Jessie J no início de junho deste ano. Na ocasião, ela explicou aos fãs que decidiu falar sobre o assunto antes que fosse divulgado pela mídia.

"Antes do segredo vazar: eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou enfatizando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando no termo 'estágio inicial'. Tenho entrado e saído de testes durante esse período", declarou Jessie J em um trecho da publicação.

Em seu relato sobre o diagnóstico de câncer de mama, Jessie J informou ao público que daria uma pausa na carreira para cuidar da saúde. "Não era algo que planejei, mas vou manter meus peitos. Sei que a imprensa vai dizer muitas coisas, mas... (...). É uma forma dramática de fazer uma cirurgia para colocar silicone. Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball [festival na Inglaterra], para passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e mais música", explicou ela, na época.

