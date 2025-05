O que o corpo de Virginia revela sobre os novos padrões? Médico explica

Virginia Fonseca é uma das famosas que representa ideais estéticos do corpo feminino; à CARAS Brasil, o cirurgião Nicola Biancardi aponta tendências

O nome de Virginia Fonseca (26) está em alta desde o anúncio do término de seu casamento com Zé Felipe (27). No entanto, não é apenas por isso que a influenciadora chama atenção —agora, no posto de Rainha de Bateria da Grande Rio, seu corpo também virou assunto. Sempre mostrando seus treinos, dietas e procedimentos estéticos, a empresária e apresentadora dita novos padrões estéticos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que Virginia é uma das celebridades que representam o que há de mais atual nos ideiais estéticos do corpo feminino . "Ela exibe um corpo mais 'slim', com abdômen definido, próteses mamárias marcadas e contorno corporal levemente traçado."

"Um visual alinhado com a tendência mais recente de naturalidade e proporções sutis", acrescenta o especialista. "O mais interessante é como a cirurgia plástica acompanha e até antecipa essas mudanças. Durante anos, corpos extremamente esculturais e com grande volume de preenchimento dominaram o imaginário das pacientes."

"Hoje, muitas buscam intervenções que valorizem sua forma natural, com enxertos de gordura mais discretos, próteses menores e resultados personalizados —e essa mudança é visível no palco mais democrático do Brasil: o Carnaval", completa ele, que também cita a atriz Paolla Oliveira (43) como uma das figuras emblemáticas no mundo da estética corporal.

"A plástica, nesse contexto, deixa de ser ferramenta de padronização e passa a ser um instrumento de identidade. O corpo da mulher, como o de Virgínia e o de Paolla, pode ser moldado, corrigido ou apenas valorizado —sempre respeitando a individualidade. O trono de rainha, afinal, está mais democrático do que nunca", acrescenta o médico.

