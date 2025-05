É oficial! Virginia Fonseca é a nova rainha de bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca celebra seu posto de rainha de bateria no carnaval do Rio de Janeiro: ‘Muita honra de chegar aqui'

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi anunciada oficialmente como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. Ela vai desfilar pela agremiação em 2026 durante o carnaval do Rio de Janeiro.

O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira, 22, por meio de um post nas redes sociais. Ela surgiu com o look temático da escola de samba e agradeceu pelo convite especial.

" Alô, Comunidade de Caxias! Muita honra de chegar aqui e estar junto com vocês na GRANDE RIO. Que seja o início de uma história linda. O nosso Carnaval já começou! Toda honra e glória a Deus, 2025 É NOSSO e 2026 também ", disse ela.

Vale lembrar que Virginia assume o posto que era da atriz Paolla Oliveira, que se despediu do carnaval em 2025.

Por que Paolla Oliveira não será mais rainha de bateria no carnaval?

A atriz Paolla Oliveira contou no programa Fantástico, da Globo, os motivos para se despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2025. Depois de sete anos na agremiação, ela contou que tem dois motivos para sair do carnaval neste momento: a novela Vale Tudo e uma questão de saúde na família .

Paolla contou que quer se dedicar ao trabalho como Heleninha no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Além disso, ela quer ter tempo para cuidar de uma questão familiar que envolve saúde, mas não revelou mais detalhes.

"Escolher entre paixões é muito difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Não é triste. O Posto é lindo demais. Vou me despedir do posto, mas jamais do carnaval, jamais da grande rio. É uma mudança de lugar, tem várias maneiras de curtir o carnaval. A escolha está sendo dificil, mas é isso. Eu não sei fazer nada um poucquinho, só sei fazer muito. Eu preciso pensar agora em redefinir a minha energia. É um trabalho que vai demandar de mim, que é a novela Vale Tudo. Eu sei que vai demandar de uma maneira diferente. E tenho uma questão familiar, de saúde. Eu acho que fazer escolhas na hora certa a gente tem que saber fazer. Vou cuidar dos meus, e acalmar o meu coração para depois eu não me arrepender, não ficar triste", afirmou.

Então, ela não descartou um retorno ao carnaval no futuro. "Não é uma despedida, quero que seja uma celebração. Eu vou riscar aquela avenida. Tem carnaval acontecendo. Conversei com todo mundo. Eu falei que não queria virar as costas. O carnaval mora em mim, a Grande Rio também. Agora, eu preciso me dedicar a outras coisas que também são frentes minhas", comentou.

