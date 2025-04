Netinho revela previsão para o fim de seu tratamento contra o câncer

Em nova fase de seu tratamento contra o câncer, o cantor Netinho contou quantas sessões de quimioterapia ainda deve realizar

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 29, para atualizar o público sobre seu tratamento contra o câncer. Por meio de um vídeo, o artista, que inicia a terceira sessão de quimioterapia ainda no dia de hoje, revelou a previsão para o fim de todo o processo.

De acordo com Netinho, tudo indica que ele precisará fazer seis sessões de quimioterapia no total. "Bom dia! Começa hoje a terceira temporada da minha série ‘sob as bênçãos de Deus’. Esse é o primeiro capítulo. A terceira quimio começa hoje. Duas já foram e a previsão são seis no total. Vamos que vamos!", escreveu o famoso na legenda da postagem.

Vale lembrar que o cantor retornou ao hospital na segunda-feira, 28, para dar início a terceira sessão do tratamento. Ao falar sobre a nova fase, Netinho ainda compartilhou uma imagem de um Raio-X e relembrou os desafios de saúde que enfrentou nos últimos anos.

"Já estou no Hospital Aliança Star Rede D’Or Salvador/BA para a Terceira Temporada de quimioterapia. Acabei de receber a instalação de um acesso PICC no meu braço. Esse acesso serve para eu receber o líquido da quimioterapia, retirar meu sangue para exames, etc. O PICC só é retirado quando recebo alta", disse ele em um trecho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netinho Oficial (@netinhooficialbrasileiro)

Quando Netinho descobriu o câncer?

Em março deste ano , Netinho revelou ao público que foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Ainda em março, ele iniciou o tratamento contra a doença. Recentemente, o artista revelou que fará um transplante de medula óssea. "Serão seis fases [de quimioterapia] no total. No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos", declarou.

Leia também: Em tratamento contra o câncer, Netinho retoma a musculação: ‘Com pesos leves’