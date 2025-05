Médico explica causa da morte de Nana Caymmi aos 84 anos: 'Condição médica grave'

Nana Caymmi faleceu aos 84 anos na última quinta-feira; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho explica o caso da cantora

A cantora Nana Caymmi faleceu aos 84 anos na última quinta-feira, 1º, no Rio de Janeiro. A artista estava internada em um hospital há cerca de 9 meses, com o estado de saúde delicado. Em nota ao 'Gshow', o hospital informou a causa da morte da artista. De acordo com o comunicado, a veterana faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos .

A cantora, vale lembrar, deu entrada no local em julho do ano passado com uma arritmia cardíaca. "A Casa de Saúde São José confirma o falecimento da cantora Nana Caymmi no início da noite, às 19h10, desta quinta-feira, 1 de maio de 2025, aos 84 anos. A paciente estava internada na unidade desde julho de 2024 e faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos. A instituição se solidariza com os parentes, amigos, e fãs da grande artista brasileira", informou o hospital.

CARAS Brasil conversa com o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), que explica a causa da morte de Nana.

"A 'disfunção de múltiplos órgãos' refere-se a uma condição médica grave em que dois ou mais órgãos vitais do corpo humano começam a simultaneamente apresentar perda de suas funções. No caso da Nana, conforme informado pela Casa de Saúde São José, houve uma disfunção de múltiplos órgãos, que acabou levando à perda da cantora aos 84 anos", afirma.

O Dr. Igor reforça que existem diversas causas para um paciente ser acometido por disfunção de múltiplos órgãos: "Como infecções graves (sepse), traumas significativos, queimaduras extensas ou outras condições críticas. Quando os órgãos não conseguem mais desempenhar suas funções adequadamente, isso compromete a sobrevivência do paciente", finaliza o Dr. Igor ao analisar o caso da cantora Nana Caymmi.

QUEM FOI NANA CAYMMI?

Nana Caymmi era o nome artístico de Dinahir Tostes Caymmi. Ela nasceu em 29 de abril de 1941, no Rio de Janeiro, e era filha do cantor e compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris. A artista deixa três filhos e duas netas.

