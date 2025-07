Médico faz alerta sobre perfuração no pulmão de MC Livinho: 'Pode indicar uma lesão mais grave'

Na última terça-feira, 29, MC Livinho confirmou em suas redes sociais que foi internado após sofrer uma perfuração no pulmão em um acidente

Na última terça-feira, 29, MC Livinho (30) confirmou em suas redes sociais que sofreu um acidente. Em seu perfil do Instagram, o cantor compartilhou fotos dos momentos após ser atingido por um motorista. Após ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o artista contou mais detalhes de seu estado de saúde, ressaltando que perfurou o pulmão.

"Fui derrubado, depois ele [o motorista] me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegou [o corpo de] bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital (...) Já fiz tomografia, radiografia e me colocaram na UTI. Estou em estado de observação e perfurei o pulmão", lamentou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano explica que o acidente com o cantor poderia ter sido ainda mais grave. "Quando um pedestre, um ciclista ou um motociclista se envolve em acidente com um carro, ele claramente é a parte mais frágil e que corre maiores riscos. A energia envolvida em um acidente desses pode ser muito grande", reforça.

Em seu relato, MC Livinho esclareceu que cuspiu sangue após ser atingido pelo motorista: "Isso pode indicar uma lesão mais grave de órgãos internos, mas também pode ser apenas um machucado mais simples na boca. Por isso, é necessária uma avaliação cuidadosa e imediata".

"A perfuração do pulmão pode acontecer no acidente. Pode ter diversos graus de gravidade, mas por si só já inspira cuidados e no mínimo deve ficar de observação. Pode haver pneumotórax (uma condição em que o pulmão retrai e forma-se um espaço morto com ar em volta do pulmão), hemotórax (acúmulo de sangue ao redor do pulmão) ou uma contusão pulmonar", acrescenta.

O ortopedista aponta que, dependendo do grau de acometimento, pode ser necessário apenas repouso ou pode mesmo haver insuficiência respiratória com necessidade de intubação e/ou drenagem de tórax. "Aparentemente, no caso de MC Livinho, as lesões não foram tão graves e espera-se uma boa recuperação, apesar do grande susto", finaliza sobre o caso do artista.

