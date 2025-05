Médico alerta para tratamento da doença de Benedito Ruy Barbosa: 'O mais rápido possível '

Autor de grandes sucessos, Benedito Ruy Barbosa está internado em um hospital de São Paulo e teve seu quadro de saúde atualizado

Benedito Ruy Barbosa (94) está internado no HCor, em São Paulo, há alguns dias. Ele foi diagnosticado com insuficiência renal crônica . O autor de novelas teve o seu quadro de saúde atualizado pelo novo boletim médico enviado nesta segunda-feira, 26, e segundo o documento, o escritor teve melhoras , mas continua sem previsão de alta hospitalar.

"O Hcor informa que o dramaturgo Benedito Ruy Barbosa segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentando melhor clínica e de exames laboratoriais. Ainda não há previsão de alta", informou o boletim médico.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascosi - médico nefrologista e coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara - que fala da insuficiência renal crônica.

No Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) relativos a 2022, o número de pacientes com doença renal crônica avançada é crescente e, atualmente, mais de 140 mil pacientes realizam diálise no país. Por isso, o Dr. Henrique alerta.

"A insuficiência renal crônica é quando os rins vão perdendo a sua função, vão diminuindo o funcionamento. Isso, ao longo do tempo, dependendo da evolução, o paciente pode chegar a ter uma falência da função renal, onde ele precisa fazer tratamentos de diálise, terapias renais substitutivas que a gente chama que é de áreas de áreas peritoneal, ou transplante se ele tiver condições", afirma.

Sintomas e tratamento que exigem atenção

Nos estágios iniciais da doença renal crônica, os pacientes não costuma apresentar sintomas e o Dr. Henrique Carrascosi esclarece que muitos relatam algum sinal quando o rim está em torno de 30% de função, ou seja, já perdeu 70% do funcionamento. Entre os sinais mais comuns estão:

Inchaço;

Perda de apetite;

Perda de peso;

Enjoo;

Náuseas;

Vomitos.

O nefrologista reforça que estes são sintomas muito vagos e outras patologias também apresentam estes sinais, por isso que é difícil diferenciar. O Dr. Henrique Carrascosi explica a importância do tratamento o quanto antes.

"O mais rápido possível tem que ser feito o tratamento e quanto mais estágios iniciais a doença se encontra, melhores são os resultados. Depende do estágio e é como todas as doenças, quando é detectada nos estágios iniciais, o resultado com certeza é melhor", finaliza ao analisar o caso do autor.

Carreira de Benedito Ruy Barbosa

Benedito Ruy Barbosa estreou na Globo em 1976 e é autor de grandes sucessos da teledramaturgia. Entre eles Pantanal (1990), Renascer (1993), O Rei do Gado (1996), Sinhá Moça (1986/2006), Terra Nostra (1999)., Cabocla (1979/2004), Paraíso (1982 e 2009), Velho Chico (2016), entre outras.

O mais velho de cinco irmãos, ele nasceu em 17 de abril de 1931, no município de Gália, interior de São Paulo. Ele passou a infância na vizinha Vera Cruz, uma região de cafezais que é conhecida pela presença de imigrantes italianos.

Leia mais em: Médico explica diagnóstico de Benedito Ruy Barbosa, autor de Pantanal: 'Não tem cura'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: