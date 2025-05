Médico explica diagnóstico de Benedito Ruy Barbosa, autor de Pantanal: 'Não tem cura'

Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas da TV Globo, está internado na UTI de um hospital em São Paulo desde o último dia 20

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa (94), internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital do Coração, em São Paulo, foi diagnosticado com insuficiência renal crônica. O quadro de saúde teve um agravamento desde o último dia 20 de maio, mas o paciente está evoluindo bem, segundo a última atualização do boletim médico.

Para entender a situação do criador de Pantanal (1990), CARAS Brasil entrevista o Dr. Octavio Henrique Arcos Campos, urologista atuante nos principais hospitais da capital paulista, que explica o problema como a causa pela perda progressiva e irreversível da função dos rins.

"As principais causas incluem diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças autoimunes (como o lúpus), infecções renais de repetição, obstruções urinárias prolongadas, uso abusivo de medicamentos nefrotóxicos (como anti-inflamatórios) e doenças hereditárias como a doença policística renal. Ao longo do tempo, esses fatores comprometem a capacidade dos rins de filtrar o sangue adequadamente", diz.

O médico destaca que o tratamento depende do estágio da doença, podendo incluir métodos invasivos nos casos mais graves. De todo modo, o acompanhamento com um especialista é necessário em todas as situações.

"Em fases iniciais, o foco é controlar as doenças de base (como pressão alta e diabetes), adotar dieta específica com restrição de sal, proteínas e potássio, e evitar medicamentos que prejudiquem os rins. Conforme a função renal se deteriora, pode ser necessário iniciar diálise (hemodiálise ou diálise peritoneal) ou, em alguns casos, transplante renal. O acompanhamento com equipe multidisciplinar é essencial", afirma.

Quais os sintomas e como eles se manifestam?

A insuficiência renal crônica costuma evoluir silenciosamente nos estágios iniciais. Quando os sintomas aparecem, geralmente a doença já está avançada. Os principais sinais incluem:

Cansaço excessivo e fraqueza

Inchaço nas pernas, tornozelos e rosto

Diminuição do volume urinário ou urina espumosa

Náuseas, vômitos e perda de apetite

Coceira generalizada

Alterações na pressão arterial

Confusão mental e dificuldade de concentração

"A insuficiência renal crônica não tem cura, mas pode ser controlada. O objetivo do tratamento é retardar a progressão da doença e manter a qualidade de vida do paciente. Quando os rins param completamente, a única solução definitiva é o transplante renal", finaliza.

Quem é Benedito Ruy Barbosa?

Autor da primeira versão de Pantanal, exibida pela Rede Manchete em 1990, Benedito é um dos autores mais longevos e bem-sucedidos da televisão. Escreveu Renascer (1993), que também ganhou um remake pela TV Globo, além de séries, peças teatrais e filmes.