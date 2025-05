Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas da Globo, é internado na UTI

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HCor. Saiba o que aconteceu

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos , está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HCor desde terça-feira, 20, após uma piora no quadro de insuficiência renal crônica . A informação foi compartilhada pelo portal g1 neste domingo, 24.

Ainda não há previsão de quando ele receberá alta. Segundo boletim médico enviado ao portal pelo hospital, o paciente apresenta "melhora clínica e de exames laboratoriais".

Neta de Benedito Ruy Barbosa falou sobre o estado de saúde do autor

No começo do ano, o autor se mudou do seu sítio em Sorocaba, onde viveu por décadas, para morar com a família na capital. Neta do veterano, a atriz Paula Barbosa, explicou o motivo da decisão e falou sobre o estado de saúde.

"Aquele lugar era o sonho da vida dele. Depois que minha avó morreu (em 2014), ele foi ficando muito sozinho. Ele é teimoso, se dependesse dele, ele continuaria morando lá. Na cidade, o acesso a médicos é facilitado. Ele cansou, já não pensa em trabalhar. Segue lúcido, com saúde, mas mais fraquinho. Precisa de assistência integral", detalhou em entrevista ao jornal O Globo.

Carreira de Benedito Ruy Barbosa

Benedito Ruy Barbosa estreou na Globo em 1976 e é autor de grandes sucessos da teledramaturgia. Entre eles Pantanal (1990), Renascer (1993), O Rei do Gado (1996), Sinhá Moça (1986/2006), Terra Nostra (1999)., Cabocla (1979/2004), Paraíso (1982 e 2009), Velho Chico (2016), entre outras.

O mais velho de cinco irmãos, ele nasceu em 17 de abril de 1931, no município de Gália, interior de São Paulo. Ele passou a infância na vizinha Vera Cruz, uma região de cafezais que é conhecida pela presença de imigrantes italianos.

