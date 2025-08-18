Médico alerta para lesão de Gabriel Medina: 'Força explosiva'

Gabriel Medina sofreu uma lesão neste ano que o tirou do Mundial de Surfe; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Henrique Porceban fez um alerta

O atleta Gabriel Medina (31) ficou de fora do Mundial de Surfe após uma lesão no peitoral no início de 2025. Nas redes sociais, ele lamentou e contou que seria submetido a um procedimento cirúrgico. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Guilherme Henrique Porceban falou sobre o caso e alertou para esse tipo de ferimento.

O que aconteceu com Medina?

No Instagram, Medina escreveu, na época: "(...) sofri uma lesão no peitoral e hoje, pela manhã, passei por um procedimento cirúrgico para iniciar o tratamento dessa lesão. Deu tudo certo e já estamos olhando para o período de recuperação e próximos passos". O ortopedista formado pela USP explicou como funciona este lipo de ferimento:

"Costuma acontecer em situações de esforço intenso, especialmente quando há movimentos bruscos que exigem força explosiva. Em atletas de alto rendimento, como surfistas, isso pode ocorrer durante manobras que envolvem grande rotação de tronco e tração dos braços. Muitas vezes, o fator desencadeante é uma sobrecarga acima da capacidade que o tendão estava preparado para suportar, seja por fadiga, falta de aquecimento adequado ou desequilíbrio muscular."

Como é o tratamento?

Segundo o Dr. Guilherme, o tratamento da lesão depende de como é a gravidade. Se for mais leve, apenas repouso e fisioterapia para ajudar no fortalecimento da musculatura e redução de inflamação e recuperar os movimentos. Já nos casos graves, ele pontua: "Quando há ruptura parcial ou total, a cirurgia pode ser necessária para reparar o tendão, seguida de um período prolongado de reabilitação. A volta ao esporte costuma ocorrer após alguns meses, sempre com acompanhamento especializado para evitar recidivas."

Como evitar esta lesão?

Por fim, o especialista também falou sobre como prevenir que este tipo de lesão aconteça: "A prevenção passa por um preparo físico consistente, que inclua alongamentos, exercícios de fortalecimento específicos para a musculatura peitoral e estabilização da região dos ombros. Aquecer antes de treinos ou competições é essencial, assim como respeitar os limites do corpo, já que o tendão responde mal a cargas excessivas aplicadas de forma repentina."

