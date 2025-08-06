Após cirurgia na mão, Ana Maria Braga tem condição explicada por médico: 'Pode deixar sequelas'

Apresentadora do Chef de Alto Nível, Ana Maria Braga passou por cirurgia na mão em 2020
Ana Maria Braga (75) recebeu o diagnóstico de Síndrome do Túnel do Carpo, uma inflamação que atinge os nervos da mão e interfere na qualidade de vida do paciente. Em 2020, a apresentadora do Mais Você, da Globo, passou por uma cirurgia rápida para tratar a doença que pode limitar os movimentos das mãos.
CARAS Brasil conversa com o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, que explica se o tratamento sempre precisa ser cirúrgico ou existem formas de controlar a síndrome sem operar.
"Nem sempre a cirurgia é necessária; na verdade, começamos com abordagens conservadoras na maioria dos casos leves a moderados. Opções incluem anti-inflamatórios orais, injeções de corticoides para reduzir o inchaço e mudanças no estilo de vida. A cirurgia, que libera o ligamento para aliviar a pressão, é reservada para quando os sintomas persistem por meses ou há fraqueza muscular significativa. Muitos pacientes controlam bem sem operar, especialmente se diagnosticados cedo", diz.
Segundo o médico, caso o tratamento seja iniciado de forma precoce e seguida de forma exemplar pelo paciente é possível, sim, recuperar os movimentos e sensibilidade das mãos.
"Na maioria das vezes, sim, especialmente se o tratamento for iniciado precocemente. Pacientes recuperam sensibilidade e força em semanas a meses, com fisioterapia ajudando a restaurar funções plenas. No entanto, em casos avançados com atrofia muscular, pode haver sequelas residuais, mas mesmo assim, a melhora é significativa. O segredo é não procrastinar", afirma.
O processo de recuperação da cirurgia da Síndrome do Túnel do Carpo feita pela apresentadora envolve envolvem cuidados recomentados pelo médico responsável pelo procedimento. No entanto, o uso de talas ou fisioterapia realmente ajuda na recuperação.
"Sem dúvida, as talas noturnas mantêm o punho em posição neutra, reduzindo a compressão durante o sono e aliviando sintomas em até 80% dos casos iniciais. A fisioterapia, com exercícios de alongamento e fortalecimento, melhora a mobilidade e previne recidivas, acelerando a recuperação pós-tratamento. É uma dupla eficaz, combinada com repouso relativo", conclui o profissional.
Dr. Guilherme Henrique Porceban (CRM: 169162-SP) é médico pela Universidade de São Paulo (USP) com residência em Ortopedia e Traumatologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, especialização em cirurgia de coluna, com mestrado pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Atua como preceptor na UNIFESP e integra o corpo clínico dos hospitais HCor, Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Sírio-Libanês com interesses de pesquisa na área de aplicação de inteligência artificial generativa na medicina.
