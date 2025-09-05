Médico alerta para câncer enfrentado por Fabiana Justus: 'Pode acontecer em qualquer idade'

A influenciadora digital Fabiana Justus desabafou sobre sua batalha contra o câncer e relembrou o transplante de medula óssea
Fabiana Justus abriu o jogo sobre como foi o primeiro contato com seu doador de medula óssea. Ela foi diagnosticada com Leucemia Mielóide Aguda (LMA) no início de 2024 e precisou passar por um transplante.
Hoje, a filha de Roberto Justus está totalmente recuperada e o câncer em remissão, ou seja, não são mais detectados sinais da doença (ou os sintomas diminuíram/desapareceram), indicando que o tratamento foi bem-sucedido. Fabiana relembrou o transplante.
"Um ano do transplante eu posso mandar uma carta anônima. Eles me deixaram escrever seis linhas. O que você escreve em seis linhas para a pessoa que salvou a sua vida. Eu escrevi que graças a ele [o doador], eu estou vendo os meus três filhos crescerem. Que vou ser eternamente grata e que não vejo a hora de poder pessoalmente agradecê-lo", contou.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame, que explica este diagnóstico.
Segundo o Dr. Jorge Abissamra, a leucemia mielóide aguda (LMA) é um tipo de câncer do sangue e da medula óssea, onde são produzidas as células sanguíneas. "Na LMA, ocorre uma alteração genética nas células imaturas da medula, chamadas 'blastos', que deveriam se transformar em glóbulos brancos saudáveis. Em vez disso, essas células passam a se multiplicar de forma descontrolada e não funcionam adequadamente, comprometendo a produção normal do sangue", declara.
Os sinais geralmente estão ligados à queda na produção das células sanguíneas normais:
Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o número estimado de casos novos de leucemia para o Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 11.540 casos. O Dr. Jorge Abissamra esclarece e aponta qual a relação com a idade.
"A LMA pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum em pacientes acima dos 60 anos. Em pessoas mais jovens, costuma estar associada a fatores genéticos", diz.
O oncologista avalia que cada caso é individual e exige acompanhamento com um especialista, mas responde sobre o tratamento, apontando que geralmente envolve quimioterapia intensiva para eliminar as células doentes e permitir a recuperação da medula óssea.
"Em muitos casos, após a quimioterapia, pode ser indicado o transplante de medula óssea, especialmente em pacientes mais jovens ou com maior risco de recaída. Nos últimos anos, surgiram também terapias-alvo e imunoterapias, que têm ampliado as opções e melhorado as chances de resposta em pacientes mais idosos ou que não toleram quimioterapia agressiva", finaliza o oncologista ao analisar casos como da influenciadora.
Leia também: Fabiana Justus detalha primeiro contato com doador de medula: 'A carta mais perfeita'
Ver essa foto no Instagram
Dr. Jorge Abissamra é médico (145307 CRM SP) pela Universidade de Santo Amaro e especialista em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Atualmente é coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Também atua como diretor da Oncologia da Amo Saúde e possui experiência na área de Clínica Médica, com ênfase em Oncologia.
ENTENDA
Médico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'
PRIVACIDADE
Psicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'
|Médico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'
|Ticiane Pinheiro terá 'momento muito bacana' e pode ir para Globo, revela astróloga
|Xuxa e Zezé Di Camargo: Relembre famosos que já fizeram transplante capilar
|Novelas turcas conquistam o Brasil: veja os títulos disponíveis nos streamings
|Rafael Cardoso em A Fazenda? Ator reage aos rumores
|Psicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'
|Yasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável
|Médico alerta para câncer enfrentado por Fabiana Justus: 'Pode acontecer em qualquer idade'
|Pai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis
|Cabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois