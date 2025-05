Médico explica nova fase do tratamento de Pablo Sanábio: 'Atenção a qualquer sintoma'

Após descoberta de um tumor no cérebro, o ator Pablo Sanábio revelou que vive uma nova fase no seu tratamento contra a doença

Pablo Sanábio usou as redes sociais para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. O ator, que interpretou o empresário Onofre na novela Garota do Momento, da TV Globo, celebrou a remissão do tumor no cérebro .

Nas redes sociais, Pablo confessou: "Hoje é um daqueles dias que a gente sonha, imagina, visualiza… e finalmente vive. Meu tratamento chegou ao fim!!!! Remissão!!!!! Essa palavra ecoa no meu peito com uma força imensa. Hoje, celebro a VIDA em letras maiúsculas", afirmou o artista.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra - médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - que avalia o quadro do ator.

"A remissão do câncer ocorre quando os sinais radiológicos da doença desaparecem após o tratamento. Ou seja, os exames de imagem mostram melhora da lesão. Ela pode ser classificada como completa, quando não há evidências detectáveis do câncer nos exames, ou parcial, quando o tumor diminui significativamente, mas ainda é detectável", declara.

O oncologista reforça que é importante destacar que remissão não é sinônimo de cura, pois o câncer pode retornar, mas este é um indicador muito positivo de que o tratamento foi eficaz e não existem mais sinais do tumor.

COMO AGIR?

Após entrar em remissão, o Dr. Jorge Abissamra aponta que é fundamental manter um acompanhamento médico regular para monitorar possíveis sinais de recidiva com exames periódicos. Além de adotar novos hábitos de vida.

"Como uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, conforme orientação médica e atenção a qualquer sintoma novo, é essencial. O suporte emocional também é importante, pois o período pós-tratamento pode trazer desafios psicológicos. Manter consultas de rotina e seguir as recomendações médicas são passos fundamentais para a manutenção da saúde", finaliza ao analisar o caso do ator.

A descoberta do tumor

O ator Pablo Sanábio revelou como descobriu o tumor no cérebro. "Eu estava lendo uma mensagem no WhatsApp e, de repente, não conseguia entender o que estava escrito. Passou, e achei que fosse uma crise de ansiedade. No dia seguinte, fui ao mercado e não sabia por que tinha ido até lá. Cheguei em casa e não sabia onde era a escola da minha filha, nem como pedir um carro de aplicativo. Meu marido falou para eu ir ao quarto e descansar. Poucos minutos depois, comecei a ter convulsões. Aí fui para o hospital e descobri que tinha uma lesão cerebral, mas eles não conseguiam identificar o que era", revelou ele em entrevista à Coluna Play, do Jornal O Globo. Veja o relato completo!

QUEM É PABLO SANÁBIO?

Pablo Sanábio é ator, produtor e roteirista. Seu primeiro papel na TV foi em 2007, em 'Sítio do Picapau Amarelo'. Também integrou o elenco das novelas 'O Astro', 'O Rebu' e 'Totalmente Demais', além da série 'Sob Pressão'. Casado com Marcelo Nascimento, é pai de Manuela, que adotou em 2018.

