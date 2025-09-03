Fabiana Justus detalha primeiro contato com doador de medula: 'A carta mais perfeita'

A empresária e influenciadora digital Fabiana Justus contou que chorou com a carta que recebeu de seu doador de medula óssea

Fabiana Justus abriu o jogo sobre como foi o primeiro contato com seu doador de medula óssea. Ela foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) no início de 2024 e precisou passar por um transplante.

Em um trecho de sua participação no Pé no Sofá Pod, de Giulia Costa e Flávia Alessandra, postado com exclusividade pelo perfil do Hugo Gloss, a empresária e influenciadora digital contou que só pode escrever uma carta com seis linhas para o doador.

A filha de Roberto Justus, então, contou que agradeceu ao doador por poder ver seus três filhos crescerem. Ela é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de seis anos, e de Luigi, de dois, frutos de seu casamento com Bruno Levi D'Ancona.

"Um ano do transplante eu posso mandar uma carta anônima. Eles me deixaram escrever seis linhas. O que você escreve em seis linhas para a pessoa que salvou a sua vida. Eu escrevi que graças a ele [o doador], eu estou vendo os meus três filhos crescerem. Que vou ser eternamente grata e que não vejo a hora de poder pessoalmente agradecê-lo", contou.

Fabiana contou que a pessoa que fez a doação é dos Estados Unidos e que tem 25 anos. "São as duas informações que eles passam. Eu não sabia mais nada", acrescentou ela, explicando que foi informada de que ele poderia não querer responder à carta ou conhecê-la. Mas após um tempo ela recebeu uma resposta do doador.

"Eu comecei a chorar na hora. Eu li a carta, e foi a mais perfeita que alguém poderia ter escrito... Eu não pude responder à carta dele, porque agora a gente tem que esperar esse um ano e meio, que vai ser em agosto. Eu estou contando os dias, gente, porque daí eu vou dar entrada para a gente poder se conhecer", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Fabiana Justus se derrete ao comemorar o aniversário do filho

Fabiana Justus usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho caçula, Luigi. O menino, fruto de seu casamento com Bruno Levi D'Ancona, completou dois anos no dia 19 de agosto. Para comemorar a data especial, a influenciadora digital recordou nos Stories uma foto do parto do herdeiro.

Na imagem, ela e o marido posam sorridente com o bebê, que está deitado no colo da mamãe. "2 anos do meu amorzinho! Meu companheiro! Te amo tanto que não sei nem explicar", se derreteu a famosa, que também é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de seis anos. "Um dos dias mais felizes da minha vida", afirmou.

A influencer ainda mostrou que fez uma surpresa especial para o herdeiro. Quando Luigi acordou, foi surpreendido ao abrir a porta e ver alguns balões amarrados em ursinhos de pelúcia. "Meu bebê já tem 2 anos! Tempo, vai mais devagar!", disse a famosa ao exibir o registro cheio de fofura. A reação dele logo gerou vários comentários. "Que lindo! Ele é muito fofo. Que Deus abençoe a vida do Luigi", escreveram e desejaram vários um feliz aniversário para o garoto.

Leia também:Mãe de Fabiana Justus relata acidente: 'Apaguei o fogo com minha mão'