Fabiana Justus relembra apoio dos filhos em luta contra câncer e especialista aponta: 'Valor da vida'

Nesta semana, Fabiana Justus se emocionou ao falar sobre o apoio que recebeu de seus filhos em seu tratamento contra a leucemia mieloide aguda

Nesta semana, Fabiana Justus (38) emocionou os telespectadores ao falar sobre a importância de seus filhos em sua luta contra um câncer. A filha de Roberto Justus (70) é mãe de três filhos, as gêmeas Sienna e Chiara, de 6 anos, e Luigi, de 1. Em janeiro de 2024, a influenciadora digital foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e, desde então, passou por uma série de internações médicas.

"Meus filhos eram a minha maior dor, mas foram a minha maior força. Foram eles que me salvaram, eles que me curaram", contou em sua participação no podcast Mil e Uma Tretas, comandado por Thaila Ayala e Julia Faria.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que, no caso de Fabiana Justus, assim como em tantas outras histórias de desafios semelhantes, ter uma rede de suporte sólida é fundamental. "Essa rede não se limita apenas a oferecer suporte emocional, ela se estende a um envolvimento ativo no tratamento, na compreensão das necessidades e na criação de um ambiente acolhedor", diz.

"Quando familiares se envolvem ativamente na vida do paciente, isso gera um clima de empatia e compreensão. Imagine o que Fabiana sente ao ter um familiar ao seu lado, que realmente se esforça para entender o que ela está passando. Esse suporte emocional pode ajudar a reduzir a ansiedade e a depressão, que muitas vezes acompanham condições de saúde", acrescenta.

Em seu relato, Fabiana Justus explicou que seus filhos eram a maior dor, mas também a maior força em meio ao tratamento contra o câncer. A psicanalista aponta que essa é uma declaração que reflete um entendimento da dualidade na jornada da vida em relação aos filhos.

"O que ela considerava a maior dor e virou a maior força, simboliza as complexidades emocionais que surgem em tempos críticos (...) Nos momentos de adversidade, como o enfrentamento de uma doença tão exigente quanto o câncer, as crianças têm a capacidade de motivar a lutar, de lembrar do valor da vida e da importância de cada momento", conclui sobre o caso da influenciadora digital.

