Médica explica câncer de Preta Gil e relação com a idade: 'Pode se alastrar rapidamente'

Preta Gil faleceu no último domingo, 20; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. de Paula explica o quadro em pessoas com mais de 45 anos

A cantora Preta Gil faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos de idade. Ela lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino , também chamado de câncer de cólon ou colorretal. A estrela estava nos Estados Unidos nos últimos meses para passar por um tratamento experimental contra a doença depois de esgotar suas possibilidades no Brasil.

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). A especialista fala sobre este diagnóstico.

"O câncer de cólon pode se alastrar rapidamente porque, muitas vezes, ele começa de forma silenciosa , de modo que sem sintomas específicos e muitas vezes é diagnosticado em estágios mais avançados, quando já compromete estruturas próximas ou distantes, como fígado e pulmões", afirma.

Qual a relação com a idade?

Segundo recomendações da American Cancer Society, da SBCO (Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica) e da SBCP (Sociedade Brasileira de Coloproctologia) , é aconselhável o início do rastreamento deste câncer aos 45 anos, ou até antes, se houver histórico familiar.

"O câncer de cólon ou colorretal é uma das neoplasias mais comuns a partir dos 45 anos. Isso acontece porque, com o envelhecimento, o organismo passa por mudanças celulares naturais. Com o tempo, aumentam as chances de alterações genéticas em células do intestino, que podem dar origem a pólipos. Estes, pequenas lesões que, se não forem detectadas e removidas precocemente, podem evoluir para câncer", explica.

Quais os cuidados?

Após o diagnóstico, o acompanhamento com um médico especialista deve ser rigoroso e multidisciplinar. Cada caso é individual, mas o tratamento pode incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia e mudanças no estilo de vida.

"É essencial manter o seguimento com exames regulares, controlar comorbidades e adotar uma alimentação equilibrada, rica em fibras, além de atividade física regular. A detecção precoce ainda é a principal arma contra esse tipo de câncer, de modo que por isso, a partir dos 45 anos, a colonoscopia periódica é altamente recomendada, mesmo sem sintomas", finaliza ao avaliar casos como da cantora Preta Gil.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE GILBERTO GIL, PAI DE PRETA GIL, QUE CONFIRMA O ÓBITO DA FILHA: