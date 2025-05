Médica explica bloqueio anestésico do tratamento de Virginia contra doença

Em entrevista para a CARAS, médica explica o que são as injeções de bloqueio anestésico usadas no tratamento de Virginia contra doença e dores

O tratamento de Virginia Fonseca contra a enxaqueca continua . A cada visita a São Paulo, a influenciadora faz uma etapa do processo e a médica responsável, Thaís Villa, que é neurologista especialista no diagnóstico e tratamento da enxaqueca, contou para a CARAS Digital o que seria a injeção de bloqueio anestésico que a famosa tomará na região da cabeça nesta quinta-feira, 08.

Segundo a especialista, o bloqueio anestésico é um procedimento realizado principalmente nos nervos occipitais , que ficam na região de trás da cabeça e são importantes na transmissão da dor para o nervo trigêmeo (um dos mais importantes do rosto, é responsável pela sensibilidade na face, incluindo olhos, nariz, boca e mandíbula, e também controla os músculos da mastigação). O bloqueio diminui a inflamação e sensibilização dos nervos de maneira aguda .

"O bloqueio anestésico tem finalidades específicas: como ‘ponte’ para retirada de remédios de crise e alimentos estimulantes; na desintoxicação do paciente no início do tratamento; para tratar um paciente em crise, sem que ele precise ir ao pronto socorro ou voltar a tomar medicações que provocam dor rebote; para potencializar a eficácia dos tratamentos preventivos; entre outras indicações individualizadas de cada paciente, portanto, a frequência de realização é determinada caso a caso", contou para que ele é feito.

"A duração é entre 3 a 7 dias ou mais, a depender da resposta individual de cada paciente. A dor melhora ou mesmo desaparece no momento do procedimento”, falou sobre o tempo que ele dura. É bom lembrar que além dele, Virginia Fonseca ainda faz injeções de botox para tratar as crises de enxaqueca.

Ainda segundo Thaís Villa, o bloqueio anestésico é um procedimento seguro, praticamente sem efeitos colaterais. Pode haver um pequeno incômodo no local realizado e leve tontura após, com melhora completa. Mas, como todo procedimento, depende da experiência dos profissionais que o realizam, por isso, é importante buscar profissionais especializados.

Ele indicado para todos que têm a doença enxaqueca, inclusive gestantes e lactantes, são raras as contraindicações. O bloqueio é indicado para pacientes que querem ter um resultado mais rápido mesmo em uso do botox e anti-CGRP.

Conforme revelado pela médica, o tratamento da Virgínia consiste na aplicação de botox e bloqueios anestésicos da dor, utilização de anticorpos monoclonais anti CGRP, que cuidam de diversos sintomas da doença, além de todo o acompanhamento multidisciplinar, com especialistas em diversas áreas, como Neurologia, Psicologia, Ginecologia, Cardiologia, Odontologia Fisioterapia e Nutrição.

Doença de Virginia Fonseca

Para quem acompanha a influenciadora na rede social sabe que ela passou por um período muito difícil de dores após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo. Antes dele, Virginia Fonseca já havia tido outras crises de dores intensas, chegando até parar no hospital.

Após muito sofrimento, ela seguiu o conselho de Paula Fernandes e procurou o atendimento especializado em enxaqueca. Desde então, a famosa vem compartilhando seu progresso e vida sem dores. Além de injeções de botox, a esposa de Zé Felipe tem seguido uma dieta, evitando alimentos que façam os incômodos da doença hereditária aparecerem. Chocolate preto, cafeína e outros estimulantes são alguns que ela não pode ingerir.

