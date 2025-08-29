CARAS Brasil
  2. João Silva fala sobre a saúde do pai, Faustão: 'Para o resto da vida'
Bem-estar e Saúde / Recuperação

João Silva fala sobre a saúde do pai, Faustão: 'Para o resto da vida'

Filho de Faustão, o apresentador João Silva comentou sobre a recuperação do pai após dois novos transplantes, realizados no início de agosto

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 13h52

João Silva é filho de Faustão
Foto: Reprodução / Instagram

O apresentador João Silva abriu o coração ao falar sobre a saúde do pai, Fausto Silva, o Faustão. O veterano, que recentemente passou por dois novos transplantes, recebeu alta hospitalar na quinta-feira, 28, e segue se recuperando em casa ao lado da família.

Em entrevista ao portal LeoDias, João celebrou o retorno de Faustão para o lar após três meses de internação. O comunicador contou que, apesar de estar ciente que a alta aconteceria em breve, foi pego de surpresa com a boa notícia enquanto trabalhava.

"Fui pra uma reunião direto e no meio da reunião, quando pego o celular… recebo a mensagem no grupo da família. Foi muito especial. O tempo que ele ficou no hospital dessa vez, de todas que ele internou, é algo que nunca mais quero ver ele no hospital", declarou o apresentador do SBT.

Em seguida, João Silva comentou sobre a recuperação do pai e garantiu que o veterano segue muito bem. O famoso ainda explicou que o susto com Faustão serviu de alerta aos familiares, que também passaram a cuidar mais da saúde nos últimos tempos.

"A recuperação [em casa] vai [ser] muito melhor, tá num ambiente de conforto, muda tudo. Os cuidados agora são para o resto da vida. Inclusive, foi uma lição pra mim, pros meus irmãos, pra quem pode acompanhar o quanto a gente tem que cuidar da nossa saúde e mais do que nunca ele que passou por tudo isso tem que tá de olho sempre, mas é isso, é você tá se cuidando pra viver com muita alegria", disse ele.

Por fim, João Silva ressaltou a alegria em ter o pai novamente em casa: "É uma alegria danada, é felicidade, não tem muito o que explicar em palavras porque é algo que você espera por muito tempo, e [quando] de fato concretiza, você até demora pra digerir tudo isso de uma forma positiva", concluiu o apresentador.

Faustão com os filhos e a esposa - Foto: Reprodução / Instagram
Foto: Reprodução / Instagram

O boletim médico de Faustão

Faustão, que estava internado no Einstein Hospital Israelita desde maio, recebeu alta na última quinta-feira, 28. A informação foi confirmada por meio de um boletim médico compartilhado por sua esposa, a produtora Luciana Cardoso.

"Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular", diz o comunicado.

Faustão - Foto: Reprodução / Instagram
Foto: Reprodução / Instagram

O que aconteceu com Faustão?

O apresentador Faustão passou por dois novos transplantes de órgãos no início de agosto. Alguns anos depois de passar por transplantes de coração e rim, ele foi submetido a uma cirurgia de transplante de fígado e também a um retransplante renal.

Leia também: Médico explica o que é a sepse, quadro que atingiu Faustão antes de transplante

Faustão - Foto: Reprodução / Band
Foto: Reprodução / Band

