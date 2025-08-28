Faustão recebe alta hospitalar após novos transplantes; leia o boletim médico

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta do Einstein Hospital Israelita na manhã desta quinta-feira, 28, após três meses internado

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta do Einstein Hospital Israelita na manhã desta quinta-feira, 28, após três meses internado. Desde 21 de maio, Faustão esteve no hospital para passar por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Agora, seguirá a recuperação em casa.

A informação foi confirmada por meio de um boletim médico compartilhado por sua esposa, a produtora Luciana Cardoso. “Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular”, diz o texto.

E ela celebrou a recuperação do companheiro. "Obrigada a todos que torceram e oraram por ele".

A saúde de Faustão

Faustão estava internado desde maio. No dia 7 de agosto, o Einstein Hospital Israelita divulgou o boletim médico sobre o quadro de saúde do comunicador. "Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde."

"O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único", informaram.

Já no último dia 18, ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensa (UTI) e foi transferido para o apartamento. Segundo o boletim divulgado na segunda-feira, 18, o comunicador "apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados". "O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional", disse a nota.

