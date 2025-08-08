CARAS Brasil
  2. Médico explica o que é a sepse, quadro que atingiu Faustão antes de transplante
Bem-estar e Saúde / Diagnóstico

Médico explica o que é a sepse, quadro que atingiu Faustão antes de transplante

Após boletim médico revelar detalhes sobre o que aconteceu com Faustão durante internação, médico intensivista conta o que é sepse e também sobre os desafios do retransplante

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 20h20

Faustão
Faustão - Foto: Reprodução / Instagram

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por duas cirurgias nesta semana e segue internado em um hospital de São Paulo. Um boletim médico emitido na noite de quinta-feira, 7, informou que o comunicador está internado desde maio deste ano por causa de uma infecção aguda com sepse e passou por transplante de fígado e retransplante renal. Com estas informações, a CARAS Brasil conversou com o Dr. Tomaz Crochemore, médico intensivista, mestre e doutor em Ciências da Saúde, para saber mais sobre os problemas de saúde que atingiram Faustão.

Para começar, o médico explicou o que é a sepse e quais são os sinais de alerta deste problema de saúde. "A sepse acontece quando microrganismos, como bactérias, invadem o corpo e provocam uma infecção grave. O organismo reage liberando uma resposta inflamatória muito intensa, que pode afetar a circulação, a coagulação e o funcionamento dos órgãos. Os principais sinais de alerta são febre, confusão mental, dificuldade para respirar, sonolência, batimentos acelerados, queda de pressão e pele fria. O diagnóstico e o tratamento precisam ser imediatos. Isso inclui iniciar antibióticos potentes, identificar e controlar a infecção, hidratação, identificar a bactéria causadora e dar suporte para que todos os órgãos continuem funcionando", afirmou ele. 

Transplante de fígado

Então, o doutor explicou como é feito o transplante de fígado. "O transplante de fígado é uma cirurgia complexa, indicada quando o órgão já não consegue mais fazer seu trabalho, como filtrar toxinas e produzir proteínas essenciais para o sangue coagular. O procedimento consiste em retirar o fígado doente e substituí-lo por um fígado saudável. Esse órgão pode vir de um doador falecido ou, em alguns casos, de um doador vivo — quando é retirada apenas uma parte do fígado, que se regenera com o tempo. Antes da cirurgia, médicos verificam se o órgão do doador é compatível com o paciente. Isso é feito por exames de sangue, análise do tipo sanguíneo e de marcadores genéticos, como o HLA, que funcionam como um “código de segurança” para que o corpo aceite o novo órgão. Quanto maior a compatibilidade, menores os riscos de rejeição. Depois do transplante, o paciente precisa usar medicamentos que reduzem a defesa natural do corpo — para evitar que ele rejeite o fígado recebido", afirmou ele. 

Inclusive, o profissional de saúde listou quando o transplante de fígado é indicado para os pacientes. Entre as causas mais comuns estão:

  • Cirrose: quando o fígado é substituído por tecido de cicatriz, causada por hepatite B ou C, consumo excessivo de álcool, doenças autoimunes ou distúrbios metabólicos.
  • Câncer de fígado: como o carcinoma hepatocelular, muitas vezes ligado à cirrose.
    Insuficiência hepática aguda: perda súbita e grave da função do fígado, por infecções, medicamentos ou intoxicações.
  • Doenças das vias biliares: como colangite esclerosante primária ou atresia biliar (em crianças).
  • Doenças autoimunes e metabólicas: que afetam diretamente o fígado.
  • Problemas na circulação do fígado: como a síndrome de Budd-Chiari, que bloqueia as veias do órgão. O transplante pode devolver energia, disposição e qualidade de vida ao paciente.

O retransplante

Faustão também foi submetido a um retransplante renal e o médico explicou como é este procedimento e seu maior desafio. "O retransplante é necessário quando o órgão transplantado para de funcionar adequadamente, seja por rejeição, infecção ou desgaste crônico. É uma cirurgia complexa, feita de forma semelhante ao primeiro transplante, mas com mais desafios devido a cicatrizes e mudanças anatômicas", declarou. 

A compatibilidade e a recuperação

O médico ainda explicou sobre a importância de encontrar um órgão compatível com o paciente para que o transplante seja realizado. "Antes de um transplante, é essencial verificar a compatibilidade entre o doador e o receptor. Isso significa avaliar se o sistema imunológico do paciente vai aceitar o novo órgão ou se vai reagir contra ele. Essa avaliação envolve exames de sangue, tipos sanguíneos e marcadores genéticos (como o HLA), que funcionam como uma espécie de “código de segurança” entre doador e receptor. Quanto maior a compatibilidade, menores os riscos de rejeição e maiores as chances de sucesso do transplante. No Brasil, a fila é organizada pelo Sistema Nacional de Transplantes, que segue critérios de gravidade, urgência, compatibilidade e tempo de espera", declarou. 

Depois da cirurgia de transplante ou retransplante, o paciente passa por um longo processo de recuperação. "A recuperação pode levar meses e envolve acompanhamento de vários especialistas: cirurgião, clínico, hepatologista, cardiologista, infectologista, fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudiólogo. O objetivo é garantir que o órgão funcione bem, prevenir complicações e reabilitar o paciente no aspecto físico, nutricional e respiratório", declarou o médico. 

Apesar da preocupação com o quadro de saúde, o paciente pode voltar a ter uma vida normal. "Muitos pacientes retomam uma vida ativa e saudável, desde que sigam corretamente o tratamento, façam acompanhamento médico e mantenham hábitos de vida equilibrados. Com os avanços da medicina, a expectativa de vida tem aumentado muito para quem recebe transplantes", finalizou o Dr. Tomaz Crochemore. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

fausto silvafaustãoboletim médico

