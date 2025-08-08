João Silva atualiza quadro de saúde de Faustão após transplantes

Nas redes sociais, o apresentador João Silva falou sobre a recuperação do pai, Faustão, e agradeceu as orações e mensagens de apoio

João Silva usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para atualizar o quadro de saúde do pai, Fausto Silva, de 75 anos. O apresentador do SBT agradeceu as mensagens de apoio que ele e sua família estão recebendo após o veterano precisar passar por mais dois transplantes.

"Passando aqui para agradecer em nome da família todo carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, isso realmente faz a diferença nesses momentos", disse o jovem no começo do vídeo publicado em seu perfil oficial.

Em seguida, João afirmou que a recuperação do pai 'está muito bem'. "Meu pai é um cara muito forte, inspira todos os amigos, a família. A gente vê que realmente a palavra deste momento é resiliência. Quero agradecer a Deus por dar cada vez mais oportunidade do meu pai se recuperar, ele está muito bem na recuperação. Quero agradecer a vocês, em nome da família, da minha mãe, meus irmãos. Muito obrigado", finalizou.

Faustão está internado desde maio, e passou por um transplante de fígado e um retransplante renal nesta semana. Na noite desta última quinta-feira, 7, o Einstein Hospital Israelita divulgou o boletim médico sobre o quadro de saúde do comunicador. "Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único", diz a nota.

Confira:

Como funciona a fila de transplantes no Brasil?

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após um ano aguardando na fila de espera. Sua internação e os procedimentos realizados reacenderam o debate sobre o funcionamento da fila de transplantes no Brasil, coordenada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No Brasil, a fila de espera por transplantes é única, abrangendo tanto pacientes do SUS quanto da rede privada. A inclusão na lista é determinada por critérios técnicos e clínicos, como gravidade do quadro, compatibilidade sanguínea, peso, altura e características imunológicas entre doador e receptor. Pacientes em estado crítico, como aqueles internados em unidades de terapia intensiva ou que necessitam de suporte medicamentoso avançado, têm prioridade na alocação de órgãos.

A lista de espera é organizada por estado ou região e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT), que é vinculado ao Ministério da Saúde. O processo é transparente e visa garantir que os órgãos sejam distribuídos de forma justa e equitativa.

