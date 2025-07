João Gomes faz mudança radical e médico alerta: 'Sobrecarregado sem que perceba'

Na última semana, o cantor João Gomes revelou para os fãs uma grande mudança de hábito após o diagnóstico de gordura no fígado

O cantor João Gomes (22) surpreendeu os fãs ao comentar sobre uma mudança drástica em sua vida, após o diagnóstico de esteatose hepática, mais conhecido como gordura no fígado. Na última terça-feira, 22, o artista explicou que parou de consumir bebidas alcoólicas e a atitude chamou atenção dos internautas.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nutrólogo Marcelo Antonio Silva alerta que o caso de João Gomes não é isolado . "Eu bebia com frequência, às vezes um pouquinho no almoço, às vezes uma cerveja no fim do dia. E achava que era normal", relatou o artista, através das redes sociais, incentivando os seguidores para repensarem os próprios hábitos.

O especialista em saúde metabólica e emagrecimento acrescenta que hábitos considerados comuns podem culminar na doença silenciosa. "O que acontece é que muitas pessoas transformam a exceção em regra. Aquela cervejinha no final de semana vai virando um hábito rotineiro, e o fígado vai sendo sobrecarregado sem que a pessoa perceba."

Marcelo ainda diz que não há comprovação científica de que exista uma dose mínima de álcool considerada saudável. "É fundamental dizer isso com clareza, para não parecer que estamos incentivando o consumo. Beber com moderação? Mas o que é moderação?", questiona o médico.

De acordo com o especialista, moderação significa limitar a ingestão ao máximo de duas doses semanais, o que ainda assim requer atenção. "Se a pessoa consome quatro doses por final de semana, são 16 doses no mês. Em um ano, estamos falando de quase 200 doses. Multiplica isso por três, quatro anos, e você tem um extrato alcoólico altíssimo, equivalente a meses inteiros de bebida acumulada."

ENTENDA O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO DE JOÃO GOMES NO BRASIL

A esteatose hepática é um problema considerado comum no Brasil. De acordo com dados do Instituto Brasileiro do Fígado (Ibrafig) cerca de 30% da população é afetada pelo diagnóstico, caracterizado pelo acúmulo de gordura nas células do fígado e que pode levar a graves complicações sem tratamento.

A condição pode ser silenciosa em seus estágios iniciais, por isso, é importante manter a regularidade das consultas médicas. Atualmente, o tratamento para o quadro está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e envolve os seguintes tópicos:

Reeducação alimentar;

Atividade física;

Controle de doenças;

Acompanhamento médico;

Uso de medicamentos;

Orientação sobre o consumo de álcool.

