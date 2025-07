Médico explica diagnóstico de doença silenciosa de João Gomes: 'Não apresenta sintomas'

Na última terça-feira, 22, João Gomes usou suas redes sociais para confirmar que foi diagnosticado com uma doença grave e silenciosa

Na última terça-feira, 22, João Gomes (22) usou suas redes sociais para falar sobre seu estado de saúde. Em seus Stories do Instagram, o cantor confirmou que foi diagnosticado com uma gordura no fígado, uma doença silenciosa que o fez parar de consumir bebidas alcoólicas. Ao cortar o destilado de sua vida, o artista sofreu até mesmo com alucinações nas primeiras semanas.

"Parei por conta de mim mesmo, estava começando a ter gordura no fígado, aí falei: 'poxa, não quero mais' (...) Nas primeiras semanas tive alucinação, estava estressado. Hoje em dia está mais de boa. Tem até no camarim [bebidas], por causa das visitas. Nunca saí carregado, saí mais doido pulando em cima do povo. Ué, o que é que tem? (...) Quando eu estiver melhor da saúde, eu volto a beber. Enquanto tem que se cuidar, tem que ser desse jeito", disse.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica que a gordura no fígado, também conhecida como esteatose hepática, ocorre quando há acúmulo excessivo de gordura, principalmente triglicerídeos, dentro das células do fígado.

"Pode ser causada pelo consumo de álcool, conhecido como hepatite alcoólica, ou por fatores metabólicos como obesidade, diabetes, hipertensão e alterações no colesterol. É considerada uma 'doença silenciosa' porque, muitas vezes, não apresenta sintomas até que o quadro esteja mais avançado", destaca.

O nutrólogo reforça que, se o diagnóstico de gordura no fígado não for tratado, pode evoluir para inflamação, fibrose, cirrose e, em alguns casos, até câncer hepático. "Também está relacionada ao aumento do risco cardiovascular, piora da resistência à insulina e descontrole do colesterol. Em estágios avançados, pode haver complicações como acúmulo de líquido no abdômen, hemorragias digestivas e falência do fígado", conclui sobre o caso do cantor.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Gomes 🎙️ (@joaogomescantor)

Leia também: É grave? João Gomes para de beber após descobrir problema de saúde