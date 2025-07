João Gomes revela o verdadeiro motivo para parar de beber

O cantor João Gomes surpreende ao contar o verdadeiro motivo para ter parado de beber: ‘Poxa, não quero mais'

O cantor João Gomes surpreendeu ao contar que parou de beber por causa de um problema de saúde. Em entrevista ao influenciador Emersonyslley, ele contou que estava com gordura no fígado e decidiu que era a hora de parar de consumir álcool para cuidar de sua saúde.

"Parei por conta de mim mesmo, estava começando a ter gordura no fígado, aí falei: 'poxa, não quero mais'", disse ele.

Porém, o processo de abandonar o álcool não foi fácil. "Nas primeiras semanas tive alucinação, estava estressado. Hoje em dia está mais de boa. Tem até no camarim [bebidas], por causa das visitas", afirmou.

Por fim, ele disse: "Quando eu tiver melhor da saúde eu volto a beber".

João Gomes será pai de mais um menino

O cantor João Gomes e sua esposa, a influencer Ary Mirelle, estão na reta final da gestação do segundo filho, que vai se chamar Joaquim. Para registrar o tamanho do barrigão, eles fizeram um ensaio fotográfico ao ar livre em Pernambuco.

Nas fotos, o casal apareceu com roupas em tons claros. Inclusive, João e seu filho mais velho, Jorge, apareceram com looks iguais.

Por sua vez, Ary posou com o barrigão à mostra e recebeu o carinho do marido apaixonado. "Meu filho é meu coração batendo em outra pessoa. Agora contando os dias para nossa família aumentar e esse amor genuíno crescer", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

Leia também: Ary Mirelle encanta ao mostrar rostinho do segundo filho com João Gomes