Médico alerta consequências de doença silenciosa de João Gomes: 'Risco de cirrose e câncer hepático'

Na última terça-feira, 22, João Gomes explicou aos fãs que foi diagnosticado com uma doença grave e silenciosa que o impede de consumir bebidas alcóolicas

Na última terça-feira, 22, João Gomes (22) confirmou que foi diagnosticado com gordura no fígado. Em seus Stories do Instagram, o cantor explicou mais sobre a doença grave e silenciosa que o fez consumir bebidas alcoólicas. Após contar o uso de álcool, o artista admitiu que sofreu com uma série de consequências, como alucinações nas primeiras semanas.

"Parei por conta de mim mesmo, estava começando a ter gordura no fígado, aí falei: 'poxa, não quero mais' (...) Nas primeiras semanas tive alucinação, estava estressado. Hoje em dia está mais de boa. Tem até no camarim [bebidas], por causa das visitas. Nunca saí carregado, saí mais doido pulando em cima do povo. Ué, o que é que tem? (...) Quando eu estiver melhor da saúde, eu volto a beber. Enquanto tem que se cuidar, tem que ser desse jeito", contou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica que, se o cantor não tivesse cortado o consumo de álcool, ele poderia contribuir com o processo de destruição hepática. "A esteatose evolui para inflamação e cicatrizes no fígado, que podem se tornar irreversíveis. O risco de cirrose e câncer hepático aumenta", diz.

"Além disso, o organismo passa a metabolizar pior nutrientes e medicamentos, há maior risco de desnutrição e o sistema imunológico fica comprometido. Isso afeta não só a saúde do fígado, mas a saúde como um todo", acrescenta.

Além disso, o nutrólogo reforçou que as alucinações relatadas pelo artista podem acontecer mesmo. "Pessoas que consumiam grandes quantidades de álcool e interrompem abruptamente podem passar por um quadro de abstinência", aponta.

"Os sintomas variam desde ansiedade, tremores, suor excessivo, insônia até manifestações mais graves, como alucinações, convulsões e o chamado delirium tremens. O relato de João é compatível com esse tipo de resposta do sistema nervoso à retirada do álcool", conclui sobre o caso do cantor.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Gomes 🎙️ (@joaogomescantor)

Leia também: João Gomes dá pausa no álcool após diagnóstico: saiba o que mudou