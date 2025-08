Jessie J revela novo diagnóstico ao ser internada às pressas

Em meio à luta contra o câncer, Jessie J é internada às pressas poucos dias após cirurgia e descobre novo diagnóstico

A cantora Jessie J enfrentou mais um desafio com sua saúde. Após ser diagnosticada com câncer de mama e passar por uma cirurgia, a estrela anunciou que foi internada às pressas.

Neste final de semana, ela reapareceu na internet para revelar seu novo diagnóstico. Jessie foi internada ao se sentir mal pouco tempo depois da cirurgia contra o câncer de mama e foi diagnosticada com uma infecção.

“Seis semanas após a cirurgia e eu estava de volta à mesma enfermaria que fique depois da cirurgia. Não era o esperado nem o planejado. Eu tinha e ainda tenho sintomas que apontavam para um coágulo sanguíneo no pulmão. Não é um coágulo sanguíneo, graças a Deus. Eles fizeram vários exames, que acabaram mostrando que eu tinha uma infecção (ainda estou tentando descobrir o que é) e um pouco de líquido nos meus pulmões”, disse ela

Apesar do susto, ela teve alta hospitalar e continua com o tratamento em casa. “A jornada difícil de tudo isso, fisicamente, foi o dia em que fui operada. A recuperação física está longe de ser rápida ou fácil e, mentalmente, tem sido o momento mais desafiador para mim. Especialmente por ser mãe de um bebê e não poder ser a mãe que normalmente sou. E ter que mudar os planos de minha carreira para este ano tem sido frustrante, depois de trabalhar tanto para chegar a esse ponto e estar animada para fazer tudo isso. E não me entenda mal, o fato de ter recebido alta é incrível. Mas esse resultado não acelerou nem facilitou fisicamente a recuperação da cirurgia. […] Esse ritmo lento tem sido uma realidade difícil de aceitar, na verdade. Adoro me movimentar, trabalhar e estar ativa, mas não posso estar agora. E é o que é. Estou encontrando força em saber que tudo pode ser ajustado para se alinhar com um ritmo mais lento e com o círculo de apoio. Obrigada. Meu corpo e meu sistema imunológico disseram: ‘Sossega, idiota'”, disse ela.

Jessie J fez cinco biópsias

A cantora Jessie J compartilhou com os fãs uma nova informação envolvendo seu quadro de saúde atual. Nos últimos dias, a artista revelou que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial e, em breve, fará uma pausa em sua carreira para realizar uma cirurgia.

Agora, Jessie dividiu com o público um registro de como estava logo após receber a notícia da doença. Na última quinta-feira, 5, a britânica compartilhou em suas redes sociais o trecho de uma apresentação realizada um dia depois de passar por 5 biópsias.

No registro, é possível notar que a famosa aparece sorridente e fazendo piadas, não deixando transparecer aos fãs tudo o que estava acontecendo. Na ocasião, Jessie J ainda não havia revelado publicamente o diagnóstico.

" Na noite anterior a esse show, eu fiz cinco biópsias nos seios. Estava com um certo desconforto, mas tão empolgada pra fazer o show que não quis cancelar. Quanto mais eu assisto esse episódio, mais percebo meu cérebro trabalhando a mil pra não deixar escapar tudo o que estava acontecendo", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Jessie J anuncia pausa na carreira

Durante o relato sobre o diagnóstico de câncer de mama, Jessie J informou ao público que daria uma pausa na carreira para cuidar da saúde. "Não era algo que planejei, mas vou manter meus peitos. Sei que a imprensa vai dizer muitas coisas, mas... (...). É uma forma dramática de fazer uma cirurgia para colocar silicone. Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball [festival na Inglaterra], para passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e mais música", explicou ela, na época.

