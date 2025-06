Isis Valverde desabafa sobre diagnóstico pós-parto e médica explica: 'Vulnerabilidade'

Isis Valverde relembrou um diagnóstico após o nascimento do filho; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca explica o quadro

No ano passado, Isis Valverde (38) participou do programa ‘Sábia Ignorância’, comandado por Gabriela Prioli no GNT. Durante a entrevista, a atriz refletiu ao falar de maternidade e relembrou um episódio envolvendo a depressão pós-parto. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista.

À época, em agosto de 2024, Isis Valverde relembrou quando descobriu os primeiros sintomas da condição que enfrentou: "Chorava do nada, sentada na mesa. Comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada. Foi quando descobri que estava com depressão pós-parto”, desabafou. Porém, ela reforça: "Tive um contato bem rápido (com a depressão pós-parto), mas foi bem forte para mim”, disse.

O que diz a especialista?

Segundo a Dra. Ana Paula Fonseca — especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres — a depressão pós-parto é um transtorno de humor que surge geralmente nas primeiras semanas ou até alguns meses após o nascimento do bebê.

"Costuma ser mais intensa e duradoura do que o famoso 'baby blues' que é aquele quadro mais leve da variação do humor nessa fase, pela variação hormonal, e restrições… etc. A depressao pode interferir de forma direta e grave na qualidade de vida dessa mulher", alerta. Abaixo, confira os principais sintomas:

Tristeza profunda;

Cansaço extremo;

Irritabilidade;

Ansiedade;

Dificuldade de se conectar com o bebê;

Regularidade de pensamentos negativos;

"É uma condição que não deve ser minimizada, pois afeta a saúde da mãe e todo seu entorno, incluindo o vínculo com o bebê, podendo inclusive colocar em risco a vida de ambos", declara.

O que os dados revelam?

Com dados do ano de 2022, a Organização Mundial da Saúde , OMS, afirma que cerca de uma em cada cinco mulheres terá um episódio de saúde mental durante a gravidez ou no ano após o nascimento do bebê. Por isso, a ginecologista menciona a importância do tratamento.

"A mãe no pós-parto precisa de acolhimento, apoio emocional e físico. É fundamental garantir que ela tenha tempo para descansar, se alimentar bem, e contar com uma rede de apoio para cuidar do bebê. Escutar sem julgar, valorizar seus sentimentos e observar sinais de tristeza persistente ou ansiedade é essencial. Caso esses sintomas apareçam, é importante buscar ajuda profissional".

A Dra. Ana Paula Fonseca esclarece que o tratamento para depressão pós-parto pode envolver terapia, apoio psicológico e, em alguns casos, medicação: "Vale sempre lembrar que a saúde mental não é menos importante do que a saúde física. Cuidar dessa mãe nesse período de tanta vulnerabilidade, é cuidar também do bebê e dessa família que acabou de crescer", finaliza a especialista.

