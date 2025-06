Em lua de mel, Isis Valverde assiste formatura do filho à distância: 'Meu príncipe'

Enquanto curte a lua de mel com o empresário Marcos Buaiz, a atriz Isis Valverde compartilhou que acompanhou à distância a formatura do filho, Rael

A atriz Isis Valverde e o marido, o empresário Marcus Buaiz, embarcaram na última semana para a lua de mel e estão aproveitando uma temporada pela Europa, mais especificamente na Itália. Enquanto curte a viagem romântica, a artista compartilhou nesta quarta-feira, 11, que acompanhou à distância a formatura do filho, Rael.

O menino, de seis anos, é fruto de seu relacionamento com o modelo André Rezende, de quem se separou em fevereiro de 2022. Ele se formou na pré-escola e agora segue para o ensino fundamental. "Meu príncipe se formou", declarou ela.

Isis Valverde acompanha formatura do filho — Foto: Reprodução/ Instagram

Recentemente, Isis Valverde postou em seu perfil oficial fotos sozinhas, com as amigas, de paisagem, comida, e também com o filho, Rael. Em um dos cliques, o menino aparece comendo uma fruta, enquanto caminha pela área externa de uma casa. Na outra imagem, Isis e Rael posaram juntos durante uma partida de bolinha. "Semanas bem vividas por aqui", afirmou a artista na legenda da publicação. Veja!

A lua de mel de Isis Valverde

Isis Valverde e o marido, o empresário Marcus Buaiz, estão curtindo os dias de recém-casados na Itália após cerca de um mês do casamento no religioso deles, que aconteceu no dia 3 de maio em Jarinu, no interior de São Paulo. Em Milão, a artista tem compartilhado várias fotos de momentos apaixonantes ao lado do amado.

E eles escolheram um hotel luxuoso para aproveitarem a viagem. Eles estão hospedados no Romazzino Costa Smeralda, localizado a beira-mar da Sardenha. Vale ressaltar que a estadia oferece acesso exclusivo a uma das praias particulares da ilha.

Quanto custa as diárias do hotel?

O Romazzino Costa Smeralda oferece o primeiro tipo de quarto: o Superior Room, avaliado em cerca de R$7.618,58 (na atual cotação do real). O segundo: R$8.024,91 e o terceiro: R$8.793,12. Já a quarta acomodação, chamada Signature Suíte, custa cerca de R$32.328,19.

