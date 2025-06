Especialista faz alerta sobre depressão pós-parto de Viih Tube: 'Histórico de transtornos mentais'

No último sábado (21), Viih Tube publicou um vídeo confirmando que foi diagnosticada com depressão pós-parto após o nascimento de sua primogênita

No último sábado (21), Viih Tube (24) usou seu perfil nas redes sociais para conversar com os fãs sobre sua saúde mental. A influenciadora digital confirmou que foi diagnosticada com depressão pós-parto logo depois do nascimento de Lua, sua primogênita, fruto de seu relacionamento com Eliezer (35).

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafaela Schiavo explica que a depressão pós-parto é um transtorno mental que acontece com cerca de 25% das mulheres nesse período. "Só que hoje a gente não fala mais apenas em depressão pós-parto nessa prevalência, porque descobrimos que é perinatal, ou seja, na maioria dos casos, a depressão já começa durante a gestação e se mantém no pós-parto. Claro que ela também pode surgir apenas no pós-parto, mas isso é menos comum", diz.

"Essa forma de depressão pode ser provocada, por exemplo, pelo nascimento prematuro do bebê, pela necessidade de internação, por uma violência obstétrica, por uma perda ou por outros fatores. A prevalência é de uma em cada quatro mulheres com depressão nesse período. E, na maioria dos casos, os sintomas já estavam presentes desde a gestação. Então, sim, é um transtorno comum e frequente durante esse ciclo", acrescenta.

A psicóloga perinatal destaca que os riscos da depressão perinatal são maiores em mães adolescentes, mulheres que passaram por perdas fetais em gestações anteriores e que não planejaram a gravidez. "Quanto maior o número de filhos, maiores são as chances também. Se a mulher já tem um histórico de transtornos mentais antes de engravidar, ou se tem familiares muito próximos (pai, mãe, irmãos) com transtornos mentais, isso também aumenta o risco", pontuou.

"Outros fatores são baixa escolaridade, baixa renda, violência doméstica, ameaça de aborto durante a gestação. Todos esses são fatores de risco (...) Além disso, podem surgir situações específicas como a morte de alguém muito importante, uma separação, uma traição descoberta durante a gravidez… Existem muitos fatores individuais que podem influenciar o surgimento da depressão nesse período", aponta. sobre o caso da influenciadora digital.

